21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los íntimos ya miran de reojo el 2027 sin descuidar la lucha por el título nacional. Con toda la planificación en marcha en Matute, Paolo Guerrero y otros ocho jugadores de Alianza Lima viven un momento de pura incertidumbre porque sus vínculos laborales se vencen a fin de año.

Jugadores terminan contrato en Alianza Lima

La dirigencia de Alianza Lima, encabezada por Navarro padre e hijo, ya planifica el 2027 mientras el equipo de Pablo Guede sigue luchando por el Torneo Clausura y el título nacional.

En ese escenario, nueve futbolistas tienen contrato hasta finales de 2026 y podrían dejar Matute si no llegan a un acuerdo para continuar en la institución. La lista está encabezada por Paolo Guerrero, uno de los nombres que más expectativa genera entre los hinchas blanquiazules.

Además del delantero, los jugadores cuyos vínculos contractuales vencen este año son Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Cristian Neira, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Mateo Antoni, Jhoao Velásquez y Ángel de la Cruz.

Por ahora, la continuidad de estos futbolistas dependerá de las decisiones que tome la institución durante la planificación de la próxima campaña.

En el caso de Mateo Antoni, existe una particularidad: el defensor llegó a préstamo desde Argentinos Juniors, pero Alianza Lima cuenta con una opción de compra que podría ejecutar para mantenerlo en el equipo.

Paolo Guerrero y los ocho jugadores de Alianza Lima podrían dejar Matute en 2027

¿Guerrero seguirá en Alianza Lima en 2027?

El caso que más roba cámaras es el de Paolo Guerrero. Con 42 años encima, el futuro del delantero todavía es un misterio y se maneja fuerte la opción de que no siga en el equipo íntimo una vez que termine la temporada.

Pero todo podría cambiar de rumbo si el 'Depredador' logra su gran anhelo de dar la vuelta olímpica con Alianza Lima, el equipo de toda su vida. Por el momento, ni el futbolista ni la institución han comunicado oficialmente una decisión sobre una eventual renovación.

A lo largo de la actual campaña, Paolo Guerrero disputó 21 partidos y anotó cuatro goles esta temporada, pero las lesiones lo alejaron de las canchas desde el 29 de agosto y le hicieron perderse los últimos cinco encuentros del Clausura.

Así, Paolo Guerrero y otros ocho jugadores de Alianza Lima tienen un pie fuera de Matute para el 2027 porque sus contratos expiran a fin de año, un escenario complejo para la dirigencia del club íntimo.