Carlos 'El Pibe' Valderrama se realizó un radical cambio de look y sorprendió a sus seguidores

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El emblemático exmediocampista colombiano, Carlos 'El Pibe' Valderrama, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales tras decididir realizarse un radical cambio de look y todo quedó registrado en una grabación publicada en sus redes sociales

Carlos 'El Pibe' Valderrama se rapa su histórica melena

Durante la noche del último martes, la leyenda de la selección de Colombia sorprendió a propios y extraños luego de que en su cuenta oficial de Instagram publicara un video que de inmediato se viralizó.

En el material audiovisual Valderrama aparece sentado en su domicilio mientras que su esposa, Elvira Redondo, se pone detrás de él y expresa: "Bueno gente, ya mi mono está listo para quitarse la melena" y el exjugdor responde "Más o menos, más o menos".

Posteriormente, Redondo, meticulosamente, comienza a pasar una rasuradora sobre su famosa y distintiva cabellera que con el pasar de los años perdió su distintivo color rubio y que pasó a decolorarse como parte de sus canas.

En medio del proceso, Elvira Redondo comentó: "Imagínate cuando los nietos te vean", a lo que 'El Pibe' sin titubear sostuvo: "Van a decir: 'Ese no es mi abuelo'. Luego la señora le nombró a Faustino Asprilla, exfutbolista y amigo cercano de Carlos, y deslizó que el nuevo look le tomaría por sorpresa sobre todo porque ahora ambos tienen la cabeza rapada.

El íntimo momento entre la pareja culminó entre risas y complicidad. Elvira Redondo comentó: "El calvo Valderrama", a lo que el Pibe defendiendo su nueva apariencia señaló: "No joda, se ve bacano".

El nuevo look de 'El Pibe' genera revuelo en las redes sociales

La escena protagonizada por Carlos Valderrama y su esposa generó una ola instantánea de reacciones en las redes socialess y generó opiniones divididas entre seguidores y fans del ex '10' de la escuadra cafetera.

Mientras que un sector se mostró sorprendido por la radical decisión, otros apoyaron que se haya realizado este corte de cabello y destacaron su admiración al exfutbolista por su atrevimiento a modificar un símbolo tan arraigado en su imagen.

"Grande 'Pibe'", "El mejor", "Leyenda, con o sin melena", "No, mi ídolo, se fue mi infancia", "Bacano", "Se ve súper bien", "Se nos fue una parte de nuestra vida", "Se ve hasta más joven", fueron algunos comentarios.

Tras varios años luciendo su característica melena que en un inicio era de color rubio y que conforme el tiempo pasó a estar llena de canas, Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico mediocampista de la selección de Colombia, se realizó un cambio radical de look y ahora luce con la cabeza rapada.