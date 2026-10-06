Colombia supera 2-0 a Perú en amistoso marcado por la expulsión de Miguel Araujo

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana no pudo sostener la paridad y cayó derrotada por 2-0 ante su similar de Colombia en un disputado encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso, desarrollado con alta intensidad desde el silbatazo inicial, mostró a un combinado nacional competitivo durante los primeros 45 minutos.

Primer tiempo parejo y constantes llegadas de peligro

La Bicolor saltó al campo de juego con la firme intención de tomar el protagonismo y generó aproximaciones de verdadero peligro en el amanecer del partido. Un cabezazo de Erick Noriega tras tiro libre de Yoshimar Yotún y las llegadas consecutivas de Piero Magallanes y Jhonny Vidales pusieron a prueba a la zaga colombiana.

Con el pasar del tiempo, Colombia fue emparejando las acciones mediante transiciones rápidas y constantes balones al área custodiada por Pedro Gallese. Jugadas de riesgo lideradas por Jhon Solís y remates peligrosos dentro del área pequeña amenazaron la portería peruana antes de irse al descanso.

Tras la pausa de rehidratación a los 30 minutos, el juego se tornó trabado en la mitad de la cancha con reiteradas faltas por parte de ambos bandos. Pese al añadido de tres minutos en el cierre del primer tiempo, ninguna de las dos escuadras logró romper el cero y se marcharon a los vestuarios con la igualdad intacta.

Goles cafeteros y expulsión que inclinó el trámite

En el inicio del complemento, la Selección Peruana realizó modificaciones en su esquema con los ingresos de Gianluca Lapadula, Jesús Pretell y André Carrillo para ganar peso ofensivo. Sin embargo, a los 57 minutos, Samuel Velásquez sorprendió a la defensa nacional con un potente remate de media distancia para marcar el 1-0 a favor de Colombia.

La situación se complicó aún más a los 65 minutos, cuando el recién ingresado Miguel Araujo vio la tarjeta roja directa, dejando al equipo con diez hombres sobre el terreno de juego.

Kevin Viveros estuvo muy cerca de ampliar la diferencia sobre los 81 minutos, pero su disparo se fue desviado por encima del travesaño. Los ingresos de Matías Zegarra, Alfonso Barco y Rodrigo Vilca buscaron darle un nuevo aire a la escuadra nacional en los minutos finales.

Cuando el partido agonizaba y se jugaban los cinco minutos de adición otorgados por el árbitro, llegó el golpe definitivo. A los 92 minutos, Daniel Arcila capitalizó una jugada colectiva para anotar un golazo que decretó el 2-0 final en el tablero. Con este resultado, el cuadro cafetero selló su victoria en la recta final del choque amistoso.