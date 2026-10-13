Conoce la fecha de inicio y los equipos que disputarán la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios meses de espera, la Liga Peruana de Vóley volverá a la actividad a partir del sábado 17 de octubre en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Un total de doce escuadras nacionales saltarán al campo de juego para disputar la esperada temporada 2026-2027, la cual promete convertirse en una de las ediciones más disputadas del calendario deportivo.

Fixture de la primera jornada y la novedad de la selección peruana Sub-19

La fecha inaugural de la competencia ya cuenta con duelos confirmados entre los planteles estelares del medio local. Destacan los enfrentamientos entre San Martín frente a Circolo Sportivo Italiano, Universitario de Deportes ante Deportivo Soan, y Regatas Lima contra Deportivo Géminis. Asimismo, completan la jornada inicial los cruces entre Atlético Atenea frente a Olva Latino y el representativo de la selección peruana Sub-19 ante Deportivo Wanka.

La incorporación del combinado patrio de menores le otorga un matiz especial al desarrollo del torneo de esta temporada. El equipo de la categoría Sub-19 competirá de manera directa como el duodécimo club dentro del certamen nacional en lugar de disgregar a sus integrantes en sus respectivas instituciones. Esta estrategia busca concentrar el trabajo colectivo del grupo con miras a los siguientes retos internacionales.

Desde la Federación Peruana de Vóley explicaron que la plantilla estará conformada por deportistas de las categorías Sub-19 y Sub-17. El objetivo principal radica en otorgarles el ritmo de competencia continua que habitualmente no consiguen en sus clubes de origen. Este rodaje resulta indispensable como parte de su preparación integral rumbo al Campeonato Mundial de la categoría.

RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LA LIGA PERUANA DE VOLEY ESTA TEMPORADA - Todos los partidos serán televisados. Y tendrán prime time en las pantallas de Latina. - Algunos partidos se jugarán el día miércoles, debido al mundial de clubes, el sudamericano de clubes y la visita del Papa León XIV. - Cambios de Reglamento en cuanto a las reglas serán aplicados desde el comienzo: toque de pelota en techo, 8 cambios, 3 extranjeras, desafío (challenge, 2 por set), etc. - Formato: juegan 11 equipos mas Team Perú, los 10 mejores equipos que no sean Team Perú pasan a segunda ronda, el peor desciende directamente, los 10 que quedan juegan round robbin nuevamente conservando los puntos de la primera ronda, 8 clasifican a playoffs, los 2 restantes juegan revalidación y ascenso con los 2 mejores de la intermedia. Lee también Perú se quedó con el subcampeonato del Sudamericano Sub-19 tras caer ante Argentina October 13, 2026

Méritos de la categoría juvenil y las figuras consolidadas de la liga

El cuadro juvenil arriba a este campeonato nacional tras conseguir un importante logro internacional en territorio venezolano. Hace tan solo una semana, el equipo se coronó subcampeón del Sudamericano disputado en Maracaibo luego de superar a la selección de Brasil en semifinales. Dicho triunfo histórico por tres sets a dos aseguró la clasificación directa del equipo al Mundial de 2027.

Por otro lado, la máxima categoría del vóley nacional continúa siendo la plataforma de consolidación para las principales deportistas del país. Nombres como Sandra Ostos destacan en el medio tras coronarse campeona nacional y lograr figuración en la Copa Panamericana. Su trayectoria reciente incluye distinciones individuales como mejor sacadora del certamen y experiencia en torneos internacionales de clubes.

De igual forma, la atacante Kiara Montes llega al torneo como una de las referentes indiscutibles tras lograr el tricampeonato con Regatas Lima. Elegida como mejor punta del certamen y capitana del combinado nacional, Montes representa el liderazgo dentro del campo de juego. Su participación junto a otras figuras garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel para toda la afición.