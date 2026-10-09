Murió histórico goleador del fútbol colombiano tras su lucha contra el cáncer: clubes le dan el último adiós

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras confirmarse que un histórico delantero y exjugador de la Selección Colombia murió tras su lucha contra el cáncer. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y clubes le dieron el último adiós con sentidos mensajes en las redes sociales.

Murió exjugador de la Selección Colombia

Colombia amanece con una lamentable noticia en el ámbito deportivo: falleció este viernes uno de los grandes goleadores y referentes históricos con el arco, el exdelantero de Unión Magdalena y de la Selección Colombia, Eduardo Emilio Vilarete.

De acuerdo a los últimos reportes y un comunicado compartido por sus familiares, el futbolista perdió la vida a sus 73 años de edad. Según dieron a conocer los cercanos de Vilarete, el exdelantero luchó contra un tumor que le fue detectado hace algunos meses y que lo llevó a someterse a la amputación de su pierna izquierda en agosto pasado, luego de que se complicara su estado de salud por un sarcoma, un cáncer en tejidos blandos.

"Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida, hoy 9 de octubre de 2026 despedimos a nuestro amado padre", informaron los hijos del exjugador de Colombia, a través de redes sociales.

Murió el futbolista Eduardo Emilio Vilarete: luto en Colombia.

Eduardo Vilarete murió: el último adiós al goleador samario

Eduardo Vilarete, exjugador de equipos como Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, entre otros clubes, siempre será recordado por los más de 200 goles que convirtió en su carrera deportiva, pero también por la famosa sentada contra la Selección de Brasil en el mítico estadio Maracaná el 9 de marzo de 1977, durante las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Argentina 1978.

Su familia anunció que recordarán siempre a Vilarete, quien disputó con la Selección Colombia las eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982, "por su sonrisa, sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo". No solo ellos le dieron el último adiós con emotivos mensajes, sino también la FCF.

"Vilarete falleció a los 73 años de edad. (...) La Federación Colombiana de Fútbol exalta su trayectoria, su compromiso con la camiseta de nuestro país y su invaluable aporte al crecimiento del balompié nacional. Su legado permanecerá como parte fundamental de la memoria y la identidad de nuestra Selección", expresaron en su comunicado.

La DIMAYOR lamenta el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete.

DIMAYOR lamenta la muerte de Vilarete a los 73 años

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y los 36 clubes afiliados, lamentaron profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, reconocido exdelantero samario del Fútbol Profesional Colombiano, recordando que el futbolista destacó con el conjunto antioqueño y conquistó los títulos de Liga de 1976 y 1981, mientras que con la Selección Colombia disputó el Torneo Preolímpico de 1976 y la Copa América de 1979.

Finalmente, la familia de Vilarete precisó que sus exequias se realizarán en Ibagué y posteriormente se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, ciudad natal del histórico futbolista.

Tras darse a conocer que el goleador y exjugador de la Selección Colombia, Eduardo Emilio Vilarete, distintos clubes de fútbol expresaron sus condolencias a los familiares del exdelantero y querido futbolista.