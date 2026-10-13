Pablo Guede y Miguel Rondelli se libran de sanciones en la Liga 1 tras polémica por el arbitraje

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la situación legal de los entrenadores Pablo Guede y Miguel Rondelli. A través de su Comisión Disciplinaria, el organismo confirmó que no existe ningún procedimiento disciplinario abierto contra los estrategas de Alianza Lima y FBC Melgar.

Origen de las críticas al arbitraje y descargos tras el duelo en el Monumental

La controversia en el certamen local se desencadenó luego del empate dos a dos entre Universitario de Deportes y FBC Melgar. Al término del compromiso disputado en la capital, el director técnico del conjunto arequipeño, Miguel Rondelli, expresó públicamente su malestar por los cobros de la terna arbitral. El estratega cuestionó de manera directa la efectividad y los criterios aplicados por el sistema de videoarbitraje durante las jugadas divididas.

Poco después, el director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, se sumó a la discusión pública con declaraciones respaldando la postura de su colega. Sus palabras generaron un intenso debate entre directivos, periodistas y aficionados sobre los límites en las declaraciones de los profesionales. Este escenario alimentó los rumores en torno a una supuesta investigación de oficio por parte de los órganos de justicia deportiva.

Pese a la magnitud de los comentarios emitidos en las conferencias de prensa, las instancias administrativas descartaron irregularidades reglamentarias. La entidad organizadora del campeonato enfatizó que las opiniones personales de los profesionales no derivaron en faltas tipificadas dentro del código disciplinario. De este modo, ambos estrategas continuarán dirigiendo desde el banquillo de suplentes sin ningún tipo de impedimento legal.

Postura de la Comisión Disciplinaria y ratificación de garantías en el torneo

Frente a las especulaciones difundidas en diversos medios deportivos, la Comisión Disciplinaria reiteró que ningún club ni estamento presentó un reclamo formal. El reglamento de la competición exige la formulación de denuncias fundamentadas para dar inicio a cualquier expediente indagatorio. Ante la inexistencia de dichos escritos oficiales, el ente administrativo procedió a desestimar de oficio cualquier rumor sobre suspensiones temporales.

La precisión emitida por la Liga de Fútbol Profesional busca brindar tranquilidad y estabilidad al desarrollo de las siguientes jornadas del certamen. Las autoridades del torneo remarcaron la importancia de canalizar los reclamos de juzgamiento a través de las vías institucionales correspondientes.

Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener un diálogo permanente con las comisiones arbitrales para elevar el nivel técnico en cada compromiso. En ese sentido, la Liga 1 ratifica que las resoluciones disciplinares se aplican estrictamente bajo el cumplimiento del reglamento vigente para garantizar la transparencia de la competencia.