Christian Cueva y Bryan Reyna entrenaron con normalidad y quedaron listos para el debut en Copa América

Va quedando todo listo para que la Selección Peruana debute en la Copa América enfrentando a Chile este viernes 21 de junio en Dallas. Y previo a este importante encuentro, Jorge Fossati entrenó con el grupo completo de jugadores convocados incluyendo la presencia de Christian Cueva y Bryan Reyna.

Como se recuerda, ambos futbolistas no tuvieron minutos durante los duelos amistosos ante Paraguay, en el Estadio Monumental de Lima, y El Salvador, en el Subaru Park de Philadelphia, por lo que eran duda para decir presente en el duelo ante los dirigidos por Ricardo Gareca.

Según lo informado por el diario Líbero, Bryan Reyna y Christian Cueva formaron parte del último entrenamientos del equipo de todos realizado este martes 18 de junio. Ambos jugadores recibieron chalecos por parte del comando técnico y realizaron los trabajos de fútbol en espacio reducido al igual que el resto del plantel.

De esta manera, Jorge Fossati podría considerar al atacante de Belgrano de Córdoba como titular para enfrentar a los chilenos luego de su ausencia en los cotejos de preparación. El caso de 'Aladino' es un poco más complicado, ya que este no suma minutos de fútbol desde hace más de ocho meses, pero ahora parece completamente recuperado y está listo para demostrar su talento.

Otro que podría meterse en el once de la Bicolor es Edison Flores, quien dejó una buena imagen en los amistosos e incluso fue el anotador del gol de la victoria ante los centroamericanos. El 'Oreja' se ha caracterizado por convertir tantos importantes a lo largo de su paso por el combinado patrio.

En medio de las críticas por la convocatoria de Paolo Guerrero y Christian Cueva, Jorge Fossati salió al frente para justificar la decisión de llevar a ambos elementos a la Copa América. El estratega uruguayo reconoció que ambos elementos no están en su mejor momento, pero también aclaró que confía en sus capacidades.

"No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los 'pibes' no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar", indicó a Radio La Red de Argentina.