Jorge Fossati justifica la convocatoria de Guerrero y Cueva: "Hasta que los 'pibes' no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar"

Quedan pocos días para que la Selección Peruana haga su esperado debut en la Copa América 2024 este viernes 21 de junio ante Chile en la ciudad de Dallas. Por ello, el entrenador Jorge Fossati habló sobre diversos temas en la previa y se refirió específicamente a los casos de Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Como se sabe, parte de la prensa deportiva nacional y la opinión pública han cuestionado al estratega uruguayo por el llamado del veterano delantero y del hábil volante que no suma minutos de juego desde hace más de ocho meses.

Durante una extensa charla con Radio La Red de Argentina, Jorge Fossati aseguró que se vio en la obligación de convocar tanto a Paolo Guerrero como a Christian Cueva al ver que no existen jóvenes talentos que puedan quitarles el puesto en la Selección Peruana.

Sin embargo, el técnico campeón con Universitario reconoció que ambos futbolistas no llegan a la Copa América de la mejor manera, pero que confía en sus capacidades futbolísticas.

"No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los 'pibes' no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar", precisó.

Otra de las consultas que respondió Jorfe Fossati fue sobre la admiración del Perú por Ricardo Gareca gracias a su brillante paso por la Bicolor. El experimentado entrenador aseguró que es normal que la gente añore a quienes lo hicieron felices cuando los resultados no acompañan. Sin embargo, también señaló que existe gran parte de la prensa y población que parece haberse quedado en el pasado y que deben superar aquella etapa.

"Hasta que el equipo no les vuelva a dar las mismas satisfacciones o mejores, es lógico que se recuerde con respeto y cariño lo que hizo Ricardo en la selección peruana. Es lógico que lo valoren mucho. Te puedo decir que a Ricardo lo tienen en un pedestal. Me parece que algún caso se ha quedado mentalmente en el pasado, disfrutando de lo que fue la clasificación al Mundial después de muchos años, en el 2018. Lo que precisamente atacamos fue eso: si te quedas en el pasado, tienes todo el derecho a hacerlo, pero quédate en tu casa. No vengas a estropear la imagen que dejaste en aquel momento y no vengas a perjudicar", añadió.