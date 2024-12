Claudio Pizarro quiere trabajar en la FPF, revela 'Loco' Vargas: "Encantado de ayudar al fútbol peruano"

La Federación Peruana de Fútbol inició semanas atrás un proceso de reestructuración que inició con la salida de Juan Carlos Oblitas del cargo de director de fútbol de la institución. Desde aquella fecha, Agustín Lozano y su directorio no ha podido encontrar a su reemplazante pese a que señalaron que solo en día tendrían al elegido.

Durante estas semanas, los hinchas en redes sociales postularon diversos nombres como el Nolberto Solano o el de Claudio Pizarro. Justamente este último, también fue referenciado por un exjugador de la Selección Peruana como Juan Manuel Vargas.

En una reciente entrevista con el programa 'De taquito' de El Comercio, exjugador de Universitario aseguró que el 'bombardero de los Andes quiere trabajar al interior de la Federación Peruana de Fútbol por el bien del balompié nacional.

Eso sí, Juan Vargas aclaró que hoy Claudio Pizarro no llegaría en estos momentos en que la FPF está muy cuestionada. Además, el exgoleador buscaría estar bien acompañado con un equipo de trabajo que lo ayude a conseguir sus objetivos.

"Él lo dijo en su momento si está rodeado de buena gente, él puede hacer cualquier cosa por el fútbol peruano, mientras tanto cómo está, no creo. Hablo con él y él está encantado de ayudar al fútbol peruano, pero apenas habla, le dicen malo, le recuerdan la selección, gente teclera", indico.

Siguiendo en la misma línea de la Federación, este jueves 19 de diciembre, el representante de Jorge Fossati, llegó a Lima para negociar la salida del entrenador uruguayo de la Selección Peruana. El empresario aseguró que existe una clausula de recisión en el contrato del estratega y que lamenta los entredichos filtrados en la prensa en estas últimas horas.

"El día de ayer hice las declaraciones pertinentes, no vale la pena acotar nada, sino esperar a que se solucione todo y se llegue a un buen acuerdo. Se hizo una clausula de salida para no llegar a esto que no le sirve ni a la Federación ni al entrenador todo este manoseo. Nosotros la clausula la pusimos de mutuo acuerdo cuando vimos como se manejó la salida del entrenador anterior", precisó.