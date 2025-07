¿Vuelve un técnico campeón de la Liga 1? Un entrenador argentino tendría todo acordado con un club del interior

11/07/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¿Lo veremos volver? Un técnico campeón de la Liga 1, con uno de los equipos más grandes del fútbol peruano, estaría por regresar a nuestro país, tras un paso poco exitoso en Bolivia. A continuación, te contamos los detalles en la siguiente nota.

A campeón a la vista

En el año 2021, Alianza Lima logró ser nuevamente campeón nacional luego de cuatro años y quien lideró a los "Blanquiazules" desde el banco de suplementes fue el estratega argentino Carlos Bustos. El técnico de 59 años está en el radar del Deportivo Garcilaso y su contratación sería cuestión de horas, según lo informado por el periodista Ernesto Macedo.

De no mediar inconvenientes, Carlos Bustos será director técnico de Deportivo Garcilaso. @L1MAX_ pic.twitter.com/Jdm4wbq8uh — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) July 11, 2025

El paso del entrenador fue más que exitoso en Matute, puesto que, en sus dos años de trabajo logró el título nacional del año 2021 y dejó encaminado el paso para la obtención del campeonato nacional del año siguiente. El técnico dirigió en total 62 partidos, logrando 32 victorias, 14 derrotas y 16 empates.

Su último paso fue en Bolivia, dirigiendo al The Strongest, club al que dirigió en 13 ocasiones, obteniendo siete triunfos, cuatros derrotas y dos empates. No obstante, fue despedido en las últimas horas del cuadro de La Paz, tras la derrota sufrida en último fin de semana ante el Always Ready por 7 a 2 .

Desde el Cusco están trabajando para incorporarlo con miras al Torneo Clausura, luego de que en los últimos días anunciaran la salida del también técnico argentino, Guillermo Duró.

El Club Deportivo Garcilaso informa que el comando técnico encabezado por el profesor Guillermo Duró ha concluido su vínculo con la institución, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo.



Agradecemos su trabajo y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos profesionales. pic.twitter.com/oxY27uBvgx — Club Deportivo Garcilaso (@CD_Garcilaso) July 8, 2025

Alianza espera un milagro para consagrarse en el Apertura

La fecha 19 del Torneo Apertura se disputará este sábado 12 de julio, con la posibilidad de que la "U" pueda volver a gritar "campeón" si empata o vence a Los Chankas en el Monumental de Ate. Mientras que, Alianza Lima viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC. Ambos partidos se jugarán a las 3:00 p. m.

Es importante recordar que, de acuerdo con el reglamento del torneo, en caso de igualdad de puntos, la definición del título se definirá en base a la diferencia de goles que hayan obtenido los equipos.

En esa línea, Universitario de Deportes tiene 38 puntos con una diferencia de gol de + 26 (38 goles a favor y 12 en contra). Por su parte, Alianza Lima tiene 36 unidades con una diferencia de gol de + 12 (23 goles a favor y 11 en contra).

De esta manera, un campeón del fútbol peruano puede regresar a nuestro país, para la alegría de cusqueños y la tristeza de los aliancistas.