Representante de Jorge Fossati arremete contra la FPF: "Las cifras que están dando no son reales"

La Federación Peruana de Fútbol generó ruido en los últimos días al dar a conocer la decisión de cortar el vínculo de Jorge Fossati para dejar de ser entrenador de la Selección Peruana. Los malos resultados obtenidos en la Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas dejaron al equipo de todos en el último lugar de la tabla con solo 7 puntos.

Por ello, la Bicolor cuenta con muy pocas chances de asistir al próximo Mundial a celebrarse en el 2026. Esto habría sido el motivo principal para que el directorio de la FPF cortara el proceso del estratega charrúa a falta de solo 6 partidos para culminar la competencia.

Ante este hecho, el representante de Jorge Fossati, Pablo Betancourt, llegó a la ciudad de Lima para iniciar conversaciones con Agustín Lozano y llegar a un buen acuerdo. Eso sí, el agente aprovechó las cámaras de los reporteros que lo esperaban en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para criticar el comportamiento de la FPF.

El empresario dejó en claro que no hay mucho que conversar con el directorio de la Federación Peruana de Fútbol ya que en el contrato celebrado entre ambas partes se encuentra la existencia de una clausula que contempla esta situación y la cual debería ejecutarse lo más pronto posible para evitar este tipo de situaciones, tal como se dieron con Juan Reynoso.

"El día de ayer hice las declaraciones pertinentes, no vale la pena acotar nada, sino esperar a que se solucione todo y se llegue a un buen acuerdo. Se hizo una clausula de salida para no llegar a esto que no le sirve ni a la Federación ni al entrenador todo este manoseo. Nosotros la clausula la pusimos de mutuo acuerdo cuando vimos como se manejó la salida del entrenador anterior", indicó.

💥 TENEMOS UNA CLÁUSULA, LO QUE NO QUEREMOS ES MANOSEO. LA CIFRAS QUE ESTÁN DANDO NO SON CIERTAS" 🗣 Pablo Betancourt, representante de Jorge Fossati, llegó a Lima para negociar la desvinculación del DT de la FPF. pic.twitter.com/EQcJKZuEkT

En otro momento de su pronunciamiento, Pablo Betancourt lamentó el comportamiento poco profesional que ha tenido la FPF al filtrar información sin tener un contacto formal con su representado. A su vez, indicó que las cifras que informan acerca del pago de la clausula de recisión no son del todo exactas.

"Esperamos que la Federación actúe como debe actuar, de forma profesional y llegar a un acuerdo rápidamente. Por lo que me avisó el profe, Agustín Lozano le envió mensajes disculpándose por no haberse comunicado con él. Lo que no queremos es el manoseo, las cifras que están dando no son cifras reales", añadió.