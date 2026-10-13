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Todo un reto: Universitario enfretará a Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle en la Libertadores Femenina

Las 'Leonas' integran el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 y buscarán superar por primera vez la fase de grupos del torneo continental. El certamen se disputará en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre.

Universitario enfretará a Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle en la Li
Universitario enfretará a Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle en la Li (Composición Exitosa)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/10/2026

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Universitario de Deportes ya conoce a los rivales que enfrentará en la Copa Libertadores Femenina 2026. El cuadro crema fue ubicado en el Grupo B y deberá medirse con Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle, tras el sorteo organizado por la Conmebol.

El equipo dirigido por Carlos Véliz tendrá una exigente fase inicial, pues enfrentará a un representante brasileño, a uno argentino y al club anfitrión ecuatoriano. Universitario buscará obtener uno de los dos primeros puestos de su grupo para avanzar a los cuartos de final.

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Grupo B y fixture de la "U"

La fase de grupos se jugará del 15 al 31 de octubre en Ecuador. Cada equipo disputará tres encuentros y los dos mejores de cada serie accederán a los cuartos de final, instancia desde la cual el torneo se definirá mediante eliminación directa.

El Grupo B estará conformado por:

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  • Independiente del Valle, de Ecuador
  • Belgrano, de Argentina
  • Universitario, de Perú
  • Palmeiras, de Brasil

Calendario de partidos de la Libertadores Femenina 2026 (Captura - Conmebol)
Calendario de partidos de la Libertadores Femenina 2026 (Captura - Conmebol)

Palmeiras parte como uno de los rivales de mayor peso en el grupo por la tradición de los clubes brasileños en la competición. Independiente del Valle tendrá la condición de local por la sede ecuatoriana, mientras que Belgrano representará al fútbol argentino en una serie de alta exigencia.

Nuevo reto internacional

Universitario disputará su sexta Copa Libertadores Femenina. En sus cinco participaciones anteriores —2015, 2016, 2017, 2020 y 2023— el cuadro crema no logró clasificar a los cuartos de final.

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La edición 2026 representa una nueva oportunidad para cambiar esa estadística. El objetivo principal será sumar resultados que le permitan instalarse entre los dos primeros de la serie.

Universitario vs El Nacional EN VIVO por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina

La campaña de las 'Leonas' tendrá especial atención por tratarse de la única representación peruana en el torneo y por el desafío de enfrentar a clubes de ligas con mayor presencia internacional.

Los otros grupos

El Grupo A estará integrado por Corinthians, Colo-Colo, Caracas FC y Santa Fe. En el Grupo C competirán Cruzeiro, Liga de Quito, Bolívar y Olimpia. El Grupo D reunirá a Deportivo Cali, Libertad, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile

Los cuatro grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 (Captura - Conmebol)
Los cuatro grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 (Captura - Conmebol)

Universitario de Deportes ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto crema formará parte del Grupo B, junto a Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle, tras el sorteo organizado por la Conmebol. La fase de grupos se disputará del 15 al 31 de octubre en Ecuador.

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