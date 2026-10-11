Perú se quedó con el subcampeonato del Sudamericano Sub-19 tras caer ante Argentina

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de vóley Sub-19 finalizó su participación en el campeonato sudamericano en el segundo lugar tras caer 3-0 ante Argentina con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15. La escuadra nacional no pudo contrarrestar el dominio de la representación albiceleste durante el compromiso disputado por el título continental.

Superioridad albiceleste y contundencia ofensiva en los dos primeros sets

El primer set del encuentro mostró un dominio claro por parte del equipo argentino desde las acciones iniciales del juego. Las Panteritas desplegaron una ofensiva contundente con trece puntos de ataque, cuatro de bloqueo y dos saques directos que marcaron la diferencia. Por su parte, la Bicolor registró seis unidades de ataque y tres de bloqueo, cediendo la primera manga por un categórico 25-12.

La segunda manga mantuvo una tónica idéntica en el desarrollo del juego con una alta efectividad del rival sobre la red. Perú no logró sumar puntos mediante el bloqueo ni a través del servicio durante este tramo del partido decisivo. Esta variante fue aprovechada por Argentina, que sumó seis unidades en esos rubros para adjudicarse el parcial con un nuevo 25-12.

Las imprecisiones colectivas impidieron que el equipo peruano pudiera acomodarse sobre el campo de juego ante la presión contraria. La falta de efectividad en la recepción dificultó la construcción de jugadas limpias para acortar las distancias en el marcador. De esta manera, el conjunto albiceleste consolidó su ventaja en el trámite del compromiso sin pasar por mayores complicaciones.

Intento de reacción de la Bicolor y consagración del cuadro argentino

En el tercer set, la representación peruana intentó reaccionar para extender la definición del encuentro en el coliseo. El equipo nacional mostró una leve mejora en la elaboración de jugadas, buscando descontar la ventaja impuesta por el oponente. Sin embargo, la baja efectividad en los saques y en los bloqueos permitió que las rivales mantuvieran el control de las acciones.

El elenco argentino duplicó sus cifras en los puntos de ataque para cerrar el último parcial por un definitivo 25-15. Con esta victoria contundente en sets corridos, la Albiceleste logró consagrarse campeona del Sudamericano de Vóley Sub-19. Por su parte, el conjunto patrio debió conformarse con la medalla de plata tras un esfuerzo continuo a lo largo del torneo.

El balance general del certamen deja aprendizajes valiosos para el proceso formativo de las voleibolistas nacionales en la categoría. La participación en esta competencia internacional fortalece el rodaje de las jugadoras de cara a sus próximos compromisos continentales. El cuerpo técnico continuará trabajando en la corrección de errores tácticos para elevar el nivel competitivo del plantel.

En ese sentido, la selección peruana concluyó su paso por la competición internacional asegurando el subcampeonato sudamericano, reafirmando el potencial de su cantera de cara a las futuras citas de la disciplina en la región.