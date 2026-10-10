Hazaña y boleto mundialista: Perú venció 3-2 a Brasil y clasifica al Mundial de Vóleibol y final del Sudamericano Sub-19

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana Femenina de Vóley Sub-19 firmó una de las páginas más memorables del deporte nacional juvenil en los últimos años. En un encuentro no apto para cardíacos por las semifinales del Campeonato Sudamericano de la categoría en Maracaibo (Venezuela), la 'Blanquirroja' superó por 3-2 a Brasil con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-12.

Este triunfo no solo metió a la delegación peruana en la gran final continental, sino que aseguró de manera directa una de las tres plazas que otorga la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) para el Campeonato Mundial Sub-19 de 2027.

La ruptura de un maleficio de 14 años

Más allá de la clasificación mundialista, el resultado cobra una magnitud histórica en la estadística deportiva. Perú no lograba vencer a Brasil en la categoría juvenil de vóley femenino desde el Campeonato Sudamericano Sub-18 disputado en Lima en 2018 (antes de cambiar a Sub-19 en el 2022).

Tras años de hegemonía verdeamarela, las dirigidas por Martín Escudero quebraron esa racha adversa imponiendo temple, bloqueo contundente y un juego agresivo que desarmó el esquema defensivo del rival.

¡𝘾𝙀𝙇𝙀𝘽𝙍𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙏𝙊𝘿𝙊𝙎 𝙋𝙊𝙍𝙌𝙐𝙀 𝙀𝙎𝙏𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙀𝙉 𝙇𝘼 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙔 𝙀𝙉 𝙀𝙇 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙄𝘼𝘼𝘼𝘼𝙇!🤩



🇵🇪Perú 3 - 2 Brasil 🇧🇷

🏐Sudamericano Sub 19



¡ARRIBA PERÚ!❤️



📹 Vóley Zone TV pic.twitter.com/CKoni7XoVk — dosisdevoleibol (@dosisdevoleibol) October 11, 2026

Paso firme e invicto en territorio venezolano

La hazaña ante la escuadra brasileña fue el broche de oro a una campaña perfecta en Maracaibo. Las juveniles nacionales llegaron a la instancia semifinal como líderes absolutas e invictas del Grupo A tras superar consecutivamente a Chile (3-1), a la anfitriona Venezuela (3-1) y a Uruguay (3-0).

Lejos de amedrentarse ante una potencia histórica que venía de quedar segunda en el Grupo B tras caer ante Argentina, las peruanas salieron a presionar desde el primer set con un potente servicio táctico que les permitió tomar una ventaja inicial de 25-15.

A pesar de la reacción brasileña en el segundo y cuarto set, la escuadra nacional supo mantener la concentración en el quinto y definitivo tie-break. Ajustando el bloqueo en los puntos decisivos y aprovechando la efectividad en las diagonales por las puntas, Perú cerró el parcial decisivo por 15-12, desatando la efervescencia en la banca técnica y el festejo de los hinchas peruanos presentes en el recinto venezolano.

Este histórico triunfo de la Sub-19 reafirma el importante trabajo de recambio generacional que atraviesa el vóley peruano. Con el billete al Mundial en el bolsillo y habiendo dejado en el camino al rival más poderoso de la región, las 'matadorcitas' disputarán la gran final del Sudamericano con el envión anímico necesario para soñar con colgarse la medalla de oro continental.