Netflix adquiere los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030: esto es lo que se sabe

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Netflix no se duerme en sus laureles y acaba de adquirir los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como países anfitriones y partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Netflix adquirió los derechos para la transmisión del Mundial 2030

La plataforma de streaming redobla una vez más su apuesta por el contenido deportivo y emitirá a través de su señal el evento más importante del fútbol para España y Andorra. De esta manera, el servicio ofrecerá a sus usuarios los 104 partidos de la próxima justa mundialista.

Vale señalar que como parte del acuerdo, en España podrá disfrutarse gratuitamente un partido de cada jornada. Asimismo, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en señal abierta, que aún está por definirse cuál será, un paque de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la gran final.

Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030™. https://t.co/Gu45LFyu8u — Netflix España (@NetflixES) October 13, 2026

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