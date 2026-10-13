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Netflix adquiere los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030: esto es lo que se sabe

Netflix acaba de adquirir los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos. En la siguiente nota conoce todos los pormenores.

Netflix adquiere los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030
Netflix adquiere los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030 (Composición Exitosa)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/10/2026

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Netflix no se duerme en sus laureles y acaba de adquirir los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como países anfitriones y partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Netflix adquirió los derechos para la transmisión del Mundial 2030

La plataforma de streaming redobla una vez más su apuesta por el contenido deportivo y emitirá a través de su señal el evento más importante del fútbol para España y Andorra. De esta manera, el servicio ofrecerá a sus usuarios los 104 partidos de la próxima justa mundialista.

Vale señalar que como parte del acuerdo, en España podrá disfrutarse gratuitamente un partido de cada jornada. Asimismo, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en señal abierta, que aún está por definirse cuál será, un paque de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la gran final.

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