Escándalo en Alianza Lima: reportan que jugador dio positivo en antidoping y esperan segundo resultado

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se encendieron las alarmas en La Victoria. D'Alessandro Montenegro, refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026, dio positivo en el control antidoping luego del partido contra 2 de Mayo por la Libertadores. Mientras aguardan los resultados del segundo examen, el jugador quedó en el ojo de la tormenta.

¿D'Alessandro dio positivo en antidoping?

El problema se remonta al 11 de febrero, día en que Alianza Lima chocó contra 2 de Mayo en tierras paraguayas por la Copa Libertadores 2026. En ese partido, D'Alessandro Montenegro estuvo desde el arranque en lo que fue derrota íntima por 1-0.

Después de ese compromiso, el futbolista habría sido sometido a un control antidopaje de la Conmebol. De acuerdo con la información difundida por el periodista José Varela en el programa Modo fútbol, el resultado preliminar del examen habría detectado una sustancia prohibida por las normativas del fútbol.

"Información preliminar indica que el jugador fue positivo en un control antidopaje durante el partido frente a 2 de Mayo en Paraguay el pasado 11 de febrero. Suspendió entrenamientos. Esto es lo normal. No ha estado presente con el equipo, por lo que no participó en la celebración del Torneo Apertura", reportó el periodista.

Asimismo, agregó: "Se prevé una audiencia este mes. Se trató de un medicamento que utilizaba. Quienes van al gimnasio suelen consumir ciertas sustancias".

Según esta versión, Montenegro dejó de entrenar con el plantel mientras se espera que el proceso avance. La situación todavía no tendría una resolución definitiva, pues el jugador aguarda un segundo resultado que podría ser determinante para establecer si corresponde o no una sanción.

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