Edison Flores habla sobre su titularidad en la 'U': "No tengo que aclarar nada, uno sabe la persona que es"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Edison Flores se pronunció sobre las críticas que cayó a los jugadores de Universitario de Deportes, así como los comentarios relacionados con la interna del equipo. El mediocampista viene atravesando una etapa con mayor participación, tras recuperar minutos de juego bajo la dirección técnica de Fabián Bustos.

Flores responde a los cuestionamientos contra los referentes

El futbolista crema abordó los comentarios que circularon sobre su papel dentro del plantel y las versiones vinculadas con los problemas internos del equipo. Frente a estos señalamientos, 'El Orejas' sostuvo que conoce su propia trayectoria y que no considera necesario responder de manera pública.

"No tengo que aclarar nada, uno sabe la persona que es", indicó.

En una reciente declaración de prensa, el volante se refirió a las críticas recibidas por los referentes de Universitario, en medio de las versiones sobre el funcionamiento interno de la institución y los cambios que atravesó el equipo.

🗣️ "No tengo que aclarar a nadie lo que es verdad, y lo que no", respondió Edison Flores a los críticos que aseguran que la influencia de los TRICAMPEONES llevó a Universitario a una crisis.



También habló sobre la relación con Fabián Bustos y el nuevo comando técnico. Todo en... pic.twitter.com/kmpeeZxayO — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) October 21, 2026

Los comentarios también estuvieron relacionados con las salidas de entrenadores anteriores y las versiones que circularon sobre la influencia de algunos futbolistas experimentados. Sin embargo, las declaraciones no constituyen una confirmación de esas versiones ni logran establecer responsabilidades sobre las decisiones tomadas por el club.

Edison Flores recupera protagonismo con Fabián Bustos

Además de responder a las críticas, Flores atraviesa un periodo con más oportunidades en el campo. Después de una etapa en la que tuvo pocos minutos de competencia, el mediocampista volvió a participar con mayor frecuencia bajo las órdenes de Fabián Bustos, quien dirige actualmente al conjunto crema.

Durante el tiempo en que no tuvo continuidad, el jugador mantuvo sus entrenamientos con el plantel. Su situación deportiva cambió con las nuevas oportunidades recibidas y su participación en los encuentros recientes, en los que pudo aportar al funcionamiento ofensivo de Universitario.

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | El panel de Exitosa Deportes comentó el partido que tuvo Edison Flores ante Alianza Atlético, desde el arranque y con un buen rendimiento, pese a tener una temporada irregular. Recordaron que es un jugador que aparece en momentos claves, como lo... pic.twitter.com/U0wTzKzydT — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2026

Entre los partidos destacados figura la victoria por 4-1 ante Alianza Atlético, encuentro en el que Flores registró una asistencia. Su aporte también fue mencionado en las publicaciones deportivas que repasaron su regreso a una posición más importante dentro del equipo durante el Torneo Clausura.

El mediocampista también se refirió a otros aspectos de la competencia, incluido el arbitraje, mientras Universitario continúa su participación en el campeonato nacional. Su desempeño reciente y sus declaraciones sobre las críticas forman parte de la actualidad del futbolista, quien busca mantener su participación en los próximos compromisos.

Con su respuesta a los cuestionamientos y el aumento de sus minutos de juego, 'Orejitas' Flores vuelve a ser noticia en la 'U'. El volante evitó profundizar en las versiones sobre la interna del club y continúa trabajando bajo la dirección de Fabián Bustos.