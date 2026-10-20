FIFA sanciona al DT de Egipto, Hossam Hassan, por sus críticas arbitrales ante Argentina en el Mundial 2026

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sacudió el tablero del fútbol internacional al aplicar severas sanciones a la cúpula técnica de la selección de Egipto y a una de sus figuras clave tras los duros reclamos en el Mundial 2026.

El epicentro del conflicto se remonta al polémico duelo de octavos de final disputado el 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, donde la Selección Argentina protagonizó una histórica remontada para imponerse por 3-2 tras ir perdiendo por dos goles ante el combativo combinado de Egipto.

El recordado partido que casi elimina a Argentina

El encuentro estuvo cargado de máxima tensión competitiva y decisiones arbitrales del francés François Letexier que encendieron la furia del banquillo africano, encabezado por el entrenador Hossam Hassan.

Entre los puntos de quiebre figuraron la anulación, a instancias del VAR, de un tanto que significaba el segundo de los Faraones por una falta previa sobre Lisandro Martínez, además de un polémico penal no sancionado a favor de los egipcios tras una infracción en el área.

Con el marcador adverso y el tanto agónico de Enzo Fernández en los descuentos, las declaraciones postpartido cruzaron la línea reglamentaria.

🚨 ESCÁNDALO EN EL MUNDIAL: DT DE EGIPTO ESTALLA Y DENUNCIA PRESUNTO AMAÑO A FAVOR DE ARGENTINA 🚨



📅 07 de Julio de 2026 | 📍 Mundial 2026.-

Hossam Hassan, el Director Técnico de la selección de Egipto, ha generado una enorme controversia internacional tras emitir fuertes y... pic.twitter.com/BmwVQvDoHr — Ntv365 Oficial (@ntv365) July 8, 2026

Delantero también sancionado

El delantero Mostafa Zico, frustrado por la abrupta eliminación, arremetió con extrema dureza contra el arbitraje y la organización del torneo, calificando abiertamente al certamen de estar "amañado" y señalando que el desenlace del encuentro dependía de factores externos al juego.

En sintonía con su jugador, el estratega Hossam Hassan protagonizó una encendida rueda de prensa denunciando un trato deliberadamente injusto, insinuando que la terna arbitral buscaba mantener en competencia a Lionel Messi.

🗣 BRONCA EN EGIPTO POR EL ARBITRAJE



"EL ÁRBITRO FUE INJUSTO. ESTÁ DESPERDICIANDO EL ESFUERZO DE TODO UN PAÍS. LA COPA ESTÁ DIRIGIDA HACIA #ARGENTINA"

Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto.pic.twitter.com/Uz3urqKjns — La Web Deportiva Uruguaya (@BachsMartin) July 8, 2026

Suspendidos para próximos partidos

Ante esta compleja coyuntura disciplinaria, el ente rector determinó que el director técnico Hossam Hassan y su hermano Ibrahim recibieran tres partidos de suspensión efectiva cada uno, mientras que el ariete Mostafa Zico fue sancionado con cinco fechas de inhabilitación.

Estas drásticas medidas apartan al núcleo directriz del banquillo de cara a la crucial doble jornada clasificatoria rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027 frente a Malawi y el posterior duelo ante Angola, prolongando la ausencia del delantero hasta mediados de 2027.

Por su parte, la Asociación Egipcia de Fútbol reconoció el fallo punitivo pero adelantó que solicitará los fundamentos formales del expediente para evaluar una apelación ante los tribunales competentes.

La dura determinación de la FIFA marca un precedente disciplinario contra la crispación verbal en los torneos orbitales, dejando al seleccionado egipcio condicionado en su estructura deportiva de cara a los próximos retos oficiales.