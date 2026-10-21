Partidos de HOY, 21 de octubre: programación, horarios y canales para ver la Champions League, Libertadores y Sudamericana EN VIVO

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 21 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions League, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores, Sudamericana, el torneo colombiano y mexicano, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Termina la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Como vs Manchester United — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Lille vs. Galatasaray — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Real Madrid vs. RB Leipzig — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Bayern Münich vs. Arsenal — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Inter de Milan vs. Shakhtar Donetsk — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Real Betis vs. Feyenoord — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs. LASK — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Aston Villa vs. Viking Stavanger — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Brujas vs. Lens — Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre REAL MADRID vs. RB LEIPZIG desde la 1:45 p.m. por los 95.5 FM.

Partidos de Copa Libertadores HOY

De la misma manera, en la Libertadores tendremos el duelo de vuelta entre dos candidatos al título:

7:30 p.m. | Palmeiras vs. Fluminense — ESPN/Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre PALMEIRAS vs. FLUMINENSE desde la 7:00 p.m. por los 95.5 FM.

Partidos de Copa Sudamericana HOY

Por otro lado, en la Sudamericana tendremos el segundo duelo de semfinales:

5:00 p.m. | Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro — ESPN/Disney+



Partidos de Liga MX HOY

La pelota también rodará en la jornada 14 de la primera divisón de México, hay cinco partidos programados:

8:00 p.m. | Puebla vs. Monterrey — Fanatiz

— Fanatiz 8:00 p.m. | Atlas vs. América — Fanatiz

— Fanatiz 8:00 p.m. | Toluca vs. Tijuana — Fanatiz

— Fanatiz 10:10 p.m. | Pachuca vs. Cruz Azul — Fanatiz

— Fanatiz 10:10 p.m. | Santos Laguna vs. Pumas UNAM — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:

6:15 p.m. | Llaneros vs. Deportivo Cali — WinSports

WinSports 8:20 p.m. | Santa Fe vs. Jaguares FC — WinSports

Este miércoles 21 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en Champions League, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo mexicano y colombiano con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.