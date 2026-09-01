Enzo Fernández da el gran salto: llega al Manchester City por cifra récord

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City tras el acuerdo alcanzado con el Chelsea durante las últimas horas del mercado de fichajes. La operación rondará los 145 millones de euros, según los reportes conocidos este martes.

El mediocampista argentino, de 25 años, pondrá fin a una etapa de tres años en Stamford Bridge para afrontar un nuevo desafío en la Premier League. Su llegada al conjunto ciudadano representa uno de los movimientos más importantes del mercado europeo.

🚨💣 BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO! 🇦🇷



Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.



Enzo only wanted Manchester City and he's now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Transferencia rompe todos récords

La operación por el volante argentino se ubica alrededor de los 145 millones de euros, aunque algunas fuentes sitúan la cifra final ligeramente por encima de ese monto. El traspaso iguala el récord de una transferencia en el fútbol británico.

Fernández llegó al Chelsea en enero de 2023 procedente del Benfica por aproximadamente 121 millones de euros, convirtiéndose entonces en una de las operaciones más costosas de la historia del fútbol. Ahora vuelve a protagonizar una transferencia millonaria.

Durante su etapa en Londres, el argentino se consolidó como uno de los principales referentes del equipo e incluso llegó a portar la cinta de capitán. También conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

Maresca vuelve dirigir argentino

En el Manchester City, Fernández volverá a encontrarse con Enzo Maresca, quien ya fue su entrenador durante su etapa en el Chelsea. El técnico habría sido una pieza importante para concretar la llegada del mediocampista al conjunto ciudadano.

Enzo Fernández y Enzo Maresca coincidieron en el Chelsea durante la temporada 2024/25 y parte de la 2025/26

El argentino llega después de una destacada temporada 2025-26, en la que registró 15 goles y siete asistencias, además de tener un papel importante con la selección argentina.

Con esta transferencia, el Manchester City refuerza su mediocampo con uno de los jugadores argentinos más destacados de la actualidad. Fernández deja Chelsea y se prepara para comenzar una nueva etapa en Manchester, en una operación que sacudió el mercado de fichajes.