Lionel Messi busca igualar al 'Bicho': otro doblete reaviva la pelea por los 1.000 goles

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi volvió a destacar con el Inter Miami al marcar un doblete en el triunfo por 3-1 frente a Atlanta United, resultado que le permitió alcanzar los 936 goles oficiales en su carrera profesional. El argentino mantiene así la atención sobre la carrera goleadora que comparte estadísticamente con Cristiano Ronaldo, quien registra 981 tantos.

Messi marcó dos goles y alcanzó las 936 anotaciones

El encuentro se disputó el último sábado, por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Messi anotó sus dos goles durante el segundo tiempo, a los 56 y 60 minutos, respectivamente, y contribuyó al triunfo de su equipo por una diferencia de dos tantos.

Además de sus registros históricos, el delantero argentino llegó a 25 goles en la temporada regular de la MLS. Su actuación también incluyó una asistencia, según indicó Los Angeles Times.

Asimismo, este doblete amplió el registro goleador de Messi y actualizó su distancia respecto de la marca de los 1.000 tantos oficiales. Para alcanzar dicha cifra, el semifinalista del Mundial 2026 necesita convertir 64 goles más, de acuerdo a los últimos anotados tras el encuentro ante Atlanta United.

Cristiano Ronaldo mantiene la ventaja en la carrera por los 1.000 goles

El astro portugués acumula 981 goles oficiales en su carrera profesional, por lo que necesita 19 anotaciones para alcanzar la histórica cifra de los 1.000. El delantero mantiene una ventaja de 45 tantos sobre 'Leo' Messi, quien llegó a los 936 aciertos después de su doblete ante Atlanta United.

La diferencia entre ambos jugadores se mantiene mientras continúan sus respectivas carreras en el fútbol profesional. Cristiano busca ampliar su registro goleador, mientras Messi suma nuevas anotaciones con el Inter Miami en la MLS. Ambos persiguen la misma marca, sin embargo, parten de cifras distintas.

El doblete de Messi le permitieron alcanzar los 936 tantos oficiales y situarse a 64 anotaciones de los 1.000. Estos goles también elevó su cuenta a 25 aciertos en la temporada regular de la MLS, competición en la que continúa sumando estadísticas individuales.

MESSI. This is what he does. 🐐 pic.twitter.com/IEjdmpnRRh — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Por su parte, el 'Bicho' necesita al menos 20 goles para llegar a los 4 dígitos en su registro profesional. Con 981 anotaciones, el portugués está más cerca de alcanzar ese objetivo, aunque la cifra final dependerá de los goles que consiga en sus próximos encuentros oficiales.

La comparación entre ambos delanteros continúa actualizándose con cada partido. Messi tiene 936 goles, mientras que CR7 registra 981, una diferencia de 45 anotaciones entre los dos. La carrera por los 1.000 tantos sigue abierta, con el portugués más próximo a esa cifra.