Bomba en el fútbol mundial: La UEFA anuncia que no participará en las competiciones de la FIFA

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La UEFA anunció que ninguno de sus miembros participarán en las competiciones FIFA (Mundial y Mundial de Clubes) luego de darse a conocer el proyecto de privatizar el Mundial y vender participaciones por parte del presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino.

La UEFA toma decisión tajante ante la FIFA

El organismo europeo anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA luego de sostener una reunión con este jueves para evaluar la propuesta de la entidad deportiva con la que busca crear filiales para comercializar sus eventos, entre los que se incluye la Copa del Mundo.

"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos en forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", se lee en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Además, la organización del Viejo Continente indicó que mantendrá esa tajante postura mientras que Infantino persista con habilitar el ingreso de inversores privados para explotar los derechos comerciales de los torneos.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

La Copa del Mundo 2030 en juego

Asimismo, que dicho modelo "no tiene cabida en el fútbol mundial", que el futuro de este deporte "no puede verse dictado por la expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera". "El fútbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico", puntualizó.

"Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada", expresó en el texto.

En ese sentido en la misiva remarcó que junto a sus federaciones se "opondrán" a los planes que tiene en cuenta el máximo ente rector del fútbol afirmando que "hay momentos en los que las instituciones no se juzgan por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder".

"Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta", concluye el documento.

Es así que, tras conocerse el proyecto de privatizar el Mundial y vender participaciones por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino,