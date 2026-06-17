Ronaldo Nazario se rinde ante Lionel Messi: "Es hora de que el mundo acepte que es el mejor de todos los tiempos"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina debutó en el Mundial 2026 con una actuación más que convincente tras golear por 3-0 a Argelia en la ciudad de Kansas. El triunfo albiceleste fue gestado gracias al triplete convertido por Lionel Messi quien a sus 38 años igualó el récord de Miroslav Klose convirtiéndose en el máximo goleador de las Copas del Mundo.

El mejor de todos los tiempos

Y como cada vez que el astro argentino regala una actuación de este calibre, la discusión sobre si es considerado el mejor jugadores de todos los tiempos en el fútbol vuelve a instalarse. Respecto a ello, uno de las leyendas más grande del balompié como Ronaldo Nazario, dio su postura sobre el lugar del argentino en la historia.

🔝 El golazo de Lionel Messi a Argelia con el relato de Mariano Closs.



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En primer lugar, el campeón del mundo con Brasil en el 2002 opinó tras ser superado por Lionel Messi como el máximo anotador de la historia de los mundiales. De acuerdo a su parecer, esto no fue para nada raro ya que se trata del astro argentino y del actual monarca del fútbol mundial.

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición", indicó.

Seguidamente, el exjugador de Real Madrid fue tajante al señalar que cada vez que la 'Pulga' pisa una cancha suceden hechos que pasan a la historia. En esa misma línea, el considerado mejor delantero de la historia, señaló que es momento de que el mundo reconozca al argentino como el jugador más grande de todos.

"Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre", añadió.

"Pasé unos días difíciles, complicados"



Lionel Messi contó por qué se emocionó después del primer gol ante Argelia y le agradeció a la delegación argentina por estar junto a él: "Hacen mucho esfuerzo para que esté bien". pic.twitter.com/d187nXWiLZ — Corta (@somoscorta) June 17, 2026

Goleador histórico de todos los tiempos

Es importante precisar que el actual futbolista del Inter de Miami alcanzó los 16 goles en copas del mundo con lo que igualó la marca que tenía el alemán Miroslav Klose la cual registró en Brasil 2014.

En resumen, el brasileño Ronaldo Nazario aseguró que el mundo debe comenzar a reconocer a Lionel Messi como el mejor jugador de todos los tiempos luego de su triplete ante Argelia.