Lionel Messi y Cristiano Ronaldo nominados al Balón de Oro de todos los tiempos: así puedes votar por tu favorito

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A puertas de llevarse a cabo una nueva gala del Balón de Oro 2026, la revista France Football anunció a través de su página de internet la lista de nominados al Balón de Oro de todos los tiempos (B.O.A.T.) la cual se encuentra liderada por los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El Balón de Oro de todos los tiempos: Messi, Cristiano y más luchan por ganarlO

La organización del Balón de Oro presentó a los candidatos al B.O.A.T. una distinción especial en el marco de la edición N° 70 de la distinción. El argentino y el portugués encabezan la nómina volviéndolos a poner en la discusión sobre quién de los dos es el mejor futbolista de toda historia, pero esta vez estarán compitiendo con ocho leyendas más del deporte rey.

En ese sentido, junto a ellos aparecen Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan. En esta ocasión, solamente se incluyeron deportistas que ganaron el Balón de Oro por lo menos dos veces.

Cada edición ganada se muestra como una opción independiente. Esto significa que se puede votar, por ejemplo, por el Messi de 2012, el Cristiano de 2008, el Ronaldo Nazário de 2002 o el Cruyff de 1974. El actual atacante del Inter Miami cuenta con ocho temporadas candidatas, Cristiano tiene cinco, Cruyff, Platini y Van Basten aparecen con tres, mientras que los otros cinco nominados tienen dos cada uno.

Página web del Balón de Oro muestra a los candidatos al Balón de Oro de todos los tiempos

Vale señalar que, el Balón de Oro de todos los tiempos no cuenta con ganadores anteriores porque es una distinción nueva. Tiene como antecedente más cercano el Súper Balón de Oro, premio especial que en algún momento fue entregado una sola vez.

El acreedor fue Alfredo Di Stéfano quien lo conquistó en 1989 por encima de la leyenda de Países Bajos, Johan Cruyff y el histórico delantero de Francia, Michel Platini como reconocimiento a su trayectoria.

¿Cómo puedo votar por mi favorito a llevarse el Balón de Oro de todos los tiempos?

Si deseas participar de esta votación tienes que tener en cuenta que la votación se realiza en la página oficial del Balón de Oro y estará aperturada hasta el próximo martes, 27 de octubre a las 11:59 p.m. (hora local de París). Pero primero se deberá crear una cuenta completando datos personales.

Deberás crearte una cuenta en la página web del Balón de Oro para emitir tu voto

Hay que mencionar que cada votación requiere la aportación de un euro y una misma persona puede participar varias veces, aunque deberá cubrir el importe correspondiente en cada ocasión.

En conclusión, la organización del Balón de Oro, dio a conocer su lista de nominados al Balón de Oro de todos los tiempos que se encuentra liderada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La votación costará un euro y se encuentra habilitada hasta el 27 de octubre, mientras que los resultados se darán a conocer el 28 de octubre.