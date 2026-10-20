Reportaje sobre la historia de 'Pol Deportes' gana el premio Sportel Awards como el mejor a nivel mundial

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cliver Huamán Sánchez, más conocido como 'Pol Deportes', ha vuelto a conquistar otra vez el mundo luego de que ha vuelto a ser protagonista de uno de los premios más prestigiosos e importantes del mundo audiovisual deportivo. Su historia fue reconocida en la más reciente ceremonia de Sportel Awards que se desarrolla en Mónaco, Francia.

Historia de 'Pol Deportes' gana prestigioso premio internacional

La noticia fue confirmada por el conductor de televisión Santi Lesmes, a quien el propio joven narrador deportivo ha catalogado como su padrino, mediante sus redes sociales oficiales. Con un extenso mensaje el español resaltó la historia de su 'ahijado' la cual señaló que fue reconocida como el mejor reportaje que realizó la cadena TV Globo de Brasil.

El trabajo periodístico ha sido premiado como el mejor a nivel mundial en lo que a deportes se refiere. Y es que desde su aparición en un cerro de Ate transmitiendo por TikTok la final de la Copa Libertadores 2025 que disputaron Flamengo y Palmeiras, en el Estadio Monumental, aquel episodio dio la vuelta al mundo.

"Cuando crees que la vida ya no puede sorprenderte más, el universo vuelve a demostrarte que los sueños no tienen límites. La historia de nuestro querido Pol Deportes, que grabamos con tanto cariño y pasión junto a TV Globo, ha sido reconocida en los prestigiosos Sportel Awards , uno de los premios más importantes del mundo audiovisual deportivo", se lee en un inicio del post de Lesmes en su Instagram.

Además recordó a todas las personas que formaron parte de este proyecto, pero sobre todo resaltó cómo la vida de 'Pol Deportes' trascendió y terminó transformando también la de las personas que estuvieron presentes en el reportaje titulado "La Voz del Sueño".

Agradeció al periodista Kiko Menezes "por creer en Pol, por contar su historia con el corazón y por emocionarnos", al camarógrafo Marcelo, al productor Jeff "y a todo el equipo de TV Globo por su talento, su humanidad y su enorme corazón".

"Y gracias a ti, Pol, por enseñarnos que a veces creemos que estamos ayudando a alguien a cumplir sus sueños, cuando en realidad es esa persona quien termina transformando nuestras vidas. ¡Este premio es de ustedes, pero la felicidad es de todos!", finalizó.

La alegría de 'Pol Deportes' por el galardón

Por su parte, Cliver Huamán también se refirió sobre el premio que recibió el reportaje que da a conocer al mundo su historia. Mediante un mensaje expresó su alegría por el reconocimiento e instó a las personas a perseguir sus sueños.

"Me siento muy feliz y agradecido de que mi historia llegue tan lejos y sea reconocida a nivel internacional. Detrás de cada sueño hay mucho esfuerzo, pasión y personas que creen en él", escribió en su cuenta de Instagram.

En conclusión, Un reportaje sobre la historia de 'Pol Deportes' ganó premio internacional Sportel Awards en Mónaco, Francia. Fue reconocido como el mejor trabajo audiovisual deportivo a nivel mundial.