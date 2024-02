¡Destacado! Renato Tapia fue elegido como el jugador del mes en Celta de Vigo

Luego de actuaciones destacadas con el Celta de Vigo, el volante peruano, Renato Tapia, fue elegido como jugador del mes de enero. El futbolista nacional pasa un extraordinario presente en España, ganando nuevamente continuidad en el equipo dirigido por Rafa Benites.

Si bien el presente del cuadro de Galicia no es el mejor, pues se ubica cerca a la zona de descenso, Tapia se ha hecho un nombre en el once titular, con gran técnica y entrega en cada uno de sus partidos.

El cuadro español le realizó un video especial a Tapia para entregarle el importante premio, lo que sorprendió al jugador, el cual señaló que "el esfuerzo individual se ve reflejado no solo en mí, sino también en el equipo. Soy un jugador de equipo, que le gusta ayudar mucho y eso es lo que he tratado de hacer".

"Es un orgullo que me pueda ver como un líder, no solo dentro, sino fuera del campo. Llena mucho de orgullo, me pone muy contento. Soy feliz de portar la banda de capitán", indicó.