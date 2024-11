Diego Buonanotte, exjugador de SC, elogia la llegada de Gorosito a Alianza: "Es un técnico inteligente"

Alianza Lima parece tener todo cerrado con Néstor Gorosito para que se convierta en su nuevo entrenador por toda la temporada 2025. El técnico argentino cuenta con una larga trayectoria en su país y en Paraguay donde hasta dirigió grandes como Olimpia y River Plate.

Sin embargo, un importante números de hinchas blanquiazules han expresado su rechazo por la contratación del 'Pipo' argumentando que es un estratega que no ostenta un gran palmarés.

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con el exjugador de Sporting Cristal, Diego Buonanotte, quien fuera dirigido por Néstor Gorosito hace casi una década en River Plate. El volante argentino aseguró estar feliz con la posible llegada del estratega a Alianza Lima asegurando que está capacitado para asumir el cargo en un equipo grande.

"Me pongo feliz porque 'Pipo' esté dentro del radar de un equipo tan importante como Alianza, después se tendrá que tomar la decisión, pero yo lo tuve en River (Plate), tengo una relación muy cercana, hablo seguido, viene muy seguido a Chile porque es ídolo de Universidad Católica donde jugué y yo le tengo un cariño enorme, te puedo hablar maravillas de él en todo aspecto, después habrá otras opiniones como pasa en el fútbol, pero ojalá que Pipo tenga una oportunidad en un equipo grande. Pienso que tiene la capacidad para dirigir un equipo grande porque es mucho de darle libertad al jugador para que pueda demostrar dentro del campo", indicó.

Al ser consultado por su manejo con la interna de los equipos que dirigió, Buonanotte nuevamente resaltó el estilo del 'Pipo' aclarando que logra crear una relación estrecha con sus jugadores lo que genera que estos entreguen algo más al momento de disputar los partidos.

"Él era muy cercano, de hecho puedo hablar de mi relación con él y era como un padre. Me trató siempre bien, con mucha calidad humana y eso a mi me gusta. Siempre hay que marcar un límite, pero me gusta que el técnico tenga esa cercanía porque yo considero que el jugador se va entregar un poco más cuando el técnico es una persona honesta, que te mira a los ojos y te va decir la verdad", precisó.