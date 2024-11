Alianza anunció la salida de arquero bicampeón: "Gracias por tu profesionalismo y los años entregados al club"

28/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El área deportiva de Alianza Lima continúa con el armado del plantel pensando en lo que será la temporada 2025 donde deberán afrontar la fase previa de la Copa Libertadores y la Liga 1. Luego de la llegada de Franco Navarro como nuevo director deportivo, se definió que Néstor Gorosito sea el entrenador encargado de llevar las riendas del equipo el año que viene.

Pero antes de la llegada del estratega argentino a suelo peruano, la directiva sigue tomando decisiones respecto a futbolistas que aún integraban la planilla al mantener contrato hasta fines de este año. En las últimas horas, el propio club anunció la salida de uno de sus porteros canteranos y que fue parte del bicampeonato obtenido en el 2021 y 2022.

Llegó la hora del adiós

Mediante una publicación en sus redes sociales oficiales, Alianza Lima confirmó la salida de Franco Saravia luego de más de tres temporadas en el primer equipo del club de La Victoria. La noticia de su no continuidad en tienda victoria ya había comenzado a sonar en los últimos días e incluso se reveló que Chankas FC se habría interesado en contar con sus servicios pensando en la próxima temporada.

En este 2024, Saravia no logró consolidarse en el arco titular de los íntimos a pesar de que Ángelo Campos no pudo iniciar el campeonato por arrastrar una suspensión. El joven guardameta cometió errores que la hinchada no pasó por alto generando que sea relegado al banco de suplentes por Ángel de la Cruz en un par de ocasiones.

"Gracias, Franco por tu profesionalismo y todos los años entregados al Club. Éxitos en tus próximos proyectos", escribió el club en su publicación de redes sociales.

Unos se van, otros se quedan

En los últimos días, se especuló acerca de que Carlos Zambrano y Hernán Barcos podrían dejar la institución victoriano tras no llegar a un acuerdo con la directiva para ampliar por una temporada más sus respectivos contratos. Sin embargo, este hecho cambió de rumbo en las horas más recientes pues se conoció que tanto el 'Pirata' como el 'León' defenderán la camiseta blanquiazul por, al menos, un año más.

A su vez, la continuidad de Franco Zanelatto, Catriel Cabellos y Sebastián Rodríguez vienen siendo analizadas por el área deportiva encabezada por Franco Navarro y José Bellina.

