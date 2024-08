Diego Rebagliati DESTRUYE al plantel de César Vallejo tras ubicarse en zona de descenso: "Son un desastre"

El club César Vallejo se encuentra en el centro de la polémica luego de la renuncia de Guillermo Salas tras enterarse del posible fichaje de Christian Cueva. El entrenador mantiene una mala relación con el jugador por lo que puso su cargo disposición al enterarse de esta noticia.

Como era de esperarse, este hecho fue tema principal en la última edición de 'Al Ángulo' donde Diego Rebagliati decidió criticar duramente al estratega nacional y a los jugadores del club poeta.

En primer lugar, el comentarista deportivo apuntó sus balas contra Guillermo Salas por dejar la César Vallejo en estas circunstancias. El exdirectivo de Sporting Cristal aseguró que no es loable dejar un equipo en posiciones de descenso por una pelea con un solo jugador.

Como se recuerda, los trujillanos han encajado tres derrotas consecutivas en este Torneo Clausura por lo que en este momento se estarían yendo a la segunda división.

"Más allá de las razones que pueda tener Salas, que un técnico renuncie dejando a su equipo en puesto de descenso no me parece para aplaudirlo. Yo puedo salir públicamente a decir que a este jugador no lo pedí y lo usaré solamente si lo necesito, pero yo a mi equipo en puesto de descenso no lo dejo. Si Chicho renunció y dejó un equipo en descenso, eso no está bien", indicó.