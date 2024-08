Agente de 'Chicho' Salas responsabiliza a Christian Cueva por su salida de César Vallejo: "No estaba con ritmo"

Guillermo Salas dejó de ser el entrenador del Club César Vallejo luego de los malos resultados acumulados en el Torneo Clausura y tras conocerse que Christian Cueva sería el inminente fichaje del club poeta.

Como se recuerda, el 'Chicho' no mantiene una buena relación con 'Aladino' luego de sus declaraciones en el podcast, 'Enfocados' donde lo dejó mal junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Por ello, el joven estratega presentó su renuncia la noche de este lunes y este martes se despidió del plantel.

Luego de unas horas de conocer esta noticia, Pedro Pablo Luguercio, agente de Guillermo Salas, habló sobre lo sucedido con César Vallejo y los pormenores de su salida. Para el empresario, lo acontecido no fue un cese de la institución, sino una renuncia irrevocable por la llegada de Christian Cueva.

Según su versión, la inminente llegada del hábil volante fue la causa principal para tomar esta decisión, pues la directiva conocía que no tenían en sus planes al futbolista, pues solo buscaban futbolistas que puedan sumar al plantel.

"Quedan algunos detalles, pero ya la situación está clara, hemos renunciado a Vallejo ayer en la noche. No hubo ninguna reunión entre Salas y Acuña, ni con el gerente deportivo, ni con Cueva tampoco. Es una decisión que ya la teníamos pensada hace varias semanas por el tema de que querían incorporar a Christian Cueva. No sé si llamarlo imposición o no. Ellos son dueños del club y pueden hacer lo que quieran, nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas y listo. Si no se dan las condiciones necesarias para trabajar, no hay nada más que hacer", inició para Ovación.