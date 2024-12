Diego Romero deja Universitario: Joven portero tiene todo arreglado para fichar por club argentino

Todo hace indicar que el futuro de Diego Romero se encuentra lejos de Universitario y del fútbol peruano. Esto, luego que en las últimas horas se conociera que el club merengue tendría todo acordado para traspasar al joven arquero nacional a un importante club de la primera división del fútbol argentino.

Según reportes de la prensa deportiva de aquel país, el futbolista incaico recalaría en Banfield luego de haber negociado durante varias semanas. El entorno del guardameta crema manifestó en más de una ocasión que busca la continuidad que perdió en el elenco de Ate ante la llegada de Sebastián Britos.

El medio 'Código Banfield' indicó en sus redes sociales que Diego Romero tiene todo acordado para llegar al talado en calidad de préstamo con opción de compra. El acuerdo sería por todo el 2025 y este sería oficializado en las próximas hora a través de las redes sociales de Universitario y el club argentino.

"Este será el primer refuerzo para el equipo de Ariel Broggi. Se trata de Diego Romero, peruano de 23 años, 1,89 de altura y gran personalidad, viene de atajar en un equipo grande de ese país como lo es Universitario. Asimismo el Uno será el portero de la Selección Sub 23 de su país. Ayer, durante el programa, dimos pistas sobre su incorporación a Banfield y hoy es una realidad", indicaron.

Como se recuerda, el propio Jean Ferrari indicó semanas atrás que Diego Romero no se encontraba contento en la 'U' por ser suplente por detrás de Sebastián Britos. El administrador crema indicó que hablaría con su futbolista para evitar malos entendidos y encontrar la mejor solución posible a su situación.

Días atrás, el propio Britos se refirió a la situación de su aún compañero de equipo y pidió que pueda quedar en la institución estudiantil ya que potencia a sus demás compañeros al ser un gran arquero.

"No sé si va a seguir, eso deberían preguntarle a él. Me gustaría que se quede porque potencia el nivel de todos, hace que el grupo sea mejor porque es un gran arquero, yo no lo estoy descubriendo, lo ha demostrado. Ha rendido y nos ha servido para lograr el título", precisó en la gala de la película 'Esta es la U'.