¡Durísimo! Reimond Manco criticó sin piedad a futbolista de Alianza Lima: "Está en debe"

Reimond Manco no tuvo piedad, y criticó duramente a importante futbolista de Alianza Lima, expresando que "está debiendo" rendimiento respecto a las expectativas generadas alrededor de su nombre.

El exdelantero blanquiazul no solo cuestionó el nivel del jugador, sino que lo calificó como "el peor fichaje" realizado por los 'íntimos' en lo que va del año en términos de rendimiento y costo del mismo.

Manco se refirió a Jeriel De Santis en su crítica, expresando que desde su llegada no ha aportado en casi nada al equipo, incluso jugando en una posición importante como es la de delantero centro.

"Me preguntaron quién era el peor fichaje en lo que va el torneo para Alianza Lima, para mí, la verdad, Jeriel De Santis está en debe", señaló para su programa, 'Cojo y Manco'.

'Rei' cuestionó el costo de la contratación del peruano-venezolano, además de su procedencia, la cual supuestamente aseguraba a un delantero de mejor nivel.

"No seas malo, no puedes traer un jugador que te valga 250 mil euros, que venga de Portugal, que no esté en el nivel de tu cantera. Guzmán está en un mejor nivel que él", agregó.