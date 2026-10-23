Padre pide al Señor de los Milagros que la 'U' logre el tetracampeonato: "Cuídalos y líbralos de la soberbia"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un ambiente lleno de fe y devoción, el plantel de Universitario visitó la Iglesia Las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros en este mes de octubre como parte de una tradición. Durante la misa, un sacerdote se volvió viral debido a que pidió al conjunto crema tener la convicción para lograr el tetracampeonato y retornar al santuario con la copa ganada.

El peculiar pedido de un padre a la 'U' en misa en Las Nazarenas

Si hay un objetivo que Universitario de Deportes anhela conseguir a fin de año es proclamarse campeón del torneo local y así conseguir su cuarto título de forma consecutiva. Es por ello que, la delegación crema acudió ayer jueves al santuario del Cristo Moreno para encomendarse a él para que interceda en ese propósito.

Sobre ello, un sacerdote que ofició el acto litúrgico sorprendió a los jugadores, cuerpo técnico y directivos del club merengue al dirigir un emotivo y directo mensaje que estaba enfocado expresamente en dicha meta que tiene el equipo. En su expresión pidió al Cristo Moreno para que los futbolistas no se lesionen, que tengan fe y unidad para los partidos que restan.

"Señor de los Milagros cuídalos de las lesiones, líbralos de la soberbia y del desánimo y enciende en ellos el fuego de la fe y de la unidad para estas cinco finales que San Juan Pablo II les enseñe a no tener miedo y que la Virgen de las Nubes los acompañe en cada partido y si Dios quiere Franco, profesor Fabián, pero pongan de su parte, en diciembre volveremos aquí a darle gracias con el tetracampeonato en las manos", dijo.

El pedido del párroco generó que todos los presentes lo ovacionen con aplausos incluidos sobre todo los del plantel de la 'U' y también a todos los hinchas que se hiceron presente en esta ceremonia litúrgica.

La conexión del Señor de los Milagros con la 'U'

En paralelo, el sacerdote reflexionó sobre la histórica y profunda relación que existe entre la institución deportiva con el Cristo de Pachacamilla definiéndolo a través de fe, devoción, convicción y gratitud.

También aclaró que el Señor de los Milagros constituye el símbolo máximo de la religiosidad del pueblo peruano resaltando que es una devoción inclusiva que abarca a toda la comunidad sin distinción.

En conclusión, un el plantel de Universitario participó de una misa en honor al Señor de Los Milagros y el sacerdote que la realizó pidió para que el cuadro crema pueda lograr el tetracampeonato a fin de año.