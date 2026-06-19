¡Llegó el Bambino!: Gianluca Lapadula es el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes tras dejar la liga italiana

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Gianluca Lapadula al Perú es una realidad tras el acuerdo alcanzado con Universitario. El atacante aterrizó en el Jorge Chávez, donde fue recibido por la comitiva del club. Su incorporación busca potenciar ofensivamente al equipo de Héctor Cúper esta temporada.

Gestión y logística del fichaje crema

El proceso para concretar este traspaso fue rápido tras la desvinculación consensuada del futbolista con el Spezia Calcio. Este movimiento estratégico permite al club merengue contar con el experimentado delantero para afrontar los desafíos del segundo semestre del año.

¡LLEGÓ EL 9!

Gianluca Lapadula llegó al pais y para lugar ser presentado como nuevo jugador de Universitario. #YDaleU #Lapadula #Universitario pic.twitter.com/LKrVkIqxET — Jordy Flores (@jordyxflores) June 19, 2026

La directiva crema, encabezada por Antonio García Pye, gestionó personalmente la recepción del jugador en el aeropuerto Jorge Chávez. Tras su aterrizaje, el delantero fue trasladado inmediatamente hacia las instalaciones de Campo Mar para iniciar los protocolos médicos y oficializar su contrato.

Este fichaje responde a una necesidad técnica específica tras la salida de Sekou Gassama. La dirección deportiva trabajó para liberar el cupo de extranjero necesario, facilitando así la llegada de Lapadula, quien se sumará a los entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Cúper.

Gianluca Lapadula nuevo refuerzo de @Universitario ya se encuentra en la capital. En los próximos días será presentado oficialmente. #GianlucaLapadula#EnPared @TVPeruDeportes pic.twitter.com/uofkp4ZVtL — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) June 19, 2026

Expectativas y objetivos del delantero nacional

El compromiso del delantero es por una temporada y media, buscando consolidarse como la referencia en el área. El objetivo deportivo es claro: alcanzar el título nacional, un logro histórico que ilusiona a toda la hinchada crema en este presente campeonato local.

La integración de Lapadula es vista como un salto de calidad necesario para el plantel. Su experiencia en el fútbol europeo debe traducirse en mayor efectividad goleadora, aspecto que el comando técnico ha priorizado tras el análisis del rendimiento durante el Torneo Apertura.

🇮🇹🍕 ¡LLEGÓ GIANLUCA LAPADULA!



El delantero nacional ya está en suelo peruano y en las próximas horas se hará oficial su incorporación a Universitario de Deportes.



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La adaptación al estilo de juego de Cúper será el siguiente paso fundamental. El jugador se someterá a los exámenes médicos de rigor para quedar habilitado. Se espera que su presentación oficial ante los medios ocurra durante los próximos días en Ate.

El impacto mediático de su llegada ha sido inmediato, generando gran expectativa en el entorno deportivo. La directiva busca que esta incorporación sea el punto de inflexión para lograr el tetracampeonato. La planificación del club continúa enfocada en el éxito deportivo inmediato.

La contratación de Gianluca Lapadula por Universitario de Deportes para el Torneo Clausura busca consolidar al equipo en la pelea por el tetracampeonato nacional, tras su desvinculación del Spezia Calcio y su reciente llegada a Lima para fortalecer el ataque merengue.