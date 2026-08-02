Jesús Castillo está cerca de dejar Universitario para fichar por un histórico club de Túnez

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La etapa de Jesús Castillo en Universitario estaría llegando a su fin. El volante nacional se encuentra muy cerca de incorporarse al Esperanza Deportiva de Túnez, institución considerada una de las más exitosas del fútbol africano.

Las negociaciones entre ambas partes avanzaron durante los últimos días y solo quedarían pendientes algunos aspectos administrativos para oficializar el traspaso, que permitiría al futbolista volver a competir fuera del Perú.

Vínculo de larga duración

De acuerdo con la información difundida por el periodista Kevin Pacheco, el conjunto tunecino apostará por Castillo con un contrato de tres años, el cual lo mantendría en la institución hasta el 2029.

Antes de cerrar definitivamente la operación, el mediocampista deberá superar los exámenes médicos de rigor. Asimismo, trascendió que Universitario recibiría una compensación económica por la transferencia, debido a que el jugador aún mantiene vínculo contractual con el club crema.

Jesús Castillo tiene negociaciones avanzadas para ser nuevo futbolista del Espérance de Túnez 🇹🇳, equipo que disputó el último Mundial de Clubes.



El acuerdo es por tres años. El club tunecino tiene en su historia: 4 Ligas de Campeones de África y 34 campeonatos locales. pic.twitter.com/DyCUEo7mGR — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) August 1, 2026

Nuevo desafío profesional

Con este movimiento, Castillo iniciaría una nueva etapa en el extranjero luego de su experiencia en el Gil Vicente de Portugal. Tras regresar al país, el futbolista recuperó protagonismo con Universitario

Se consolidó como una pieza habitual en el mediocampo y salió campeón nacional en 2025. Por lo cual, su rendimiento despertó nuevamente el interés internacional, lo que terminó acercándolo al fútbol africano.

Universitario busca reemplazo

Ante una posible partida del volante, obligará al comando técnico de Universitario a evaluar alternativas para cubrir su ausencia en el tramo decisivo de la temporada. Aunque su salida representa una baja importante por la regularidad que mostró en el equipo.

Si no surge ningún inconveniente durante los próximos días, Jesús Castillo sería anunciado como nuevo refuerzo del Esperaza Deportiva de Túnez.

De esta manera, el mediocampista peruano volverá a probar suerte fuera del país y afrontará el reto de competir con uno de los clubes más tradicionales y ganadores del continente africano.

Jesús Castillo llegó para el Clausura 2025, y salió campeón nacional con Universitario

El ciclo de Jesús Castillo en Universitario estaría próximo a concluir. El mediocampista peruano se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador del Esperanza Deportiva de Túnez, uno de los clubes más laureados del continente africano.

Las conversaciones entre ambas instituciones han tomado fuerza en los últimos días y únicamente restarían algunos trámites administrativos para concretar la operación, que marcaría el regreso del futbolista al exterior.