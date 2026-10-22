FC Cajamarca anunció a Santiago Acasiete como su entrenador para lo que resta de temporada

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A cinco fechas de concluir la Liga1, el FC Cajamarca, un club que pelea por su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano, anunció la incorporación de Santiago Acasiete como nuevo entrenador. El 'santi' asume con la responsabilidad de sacar al cuadro debutante de la zona baja.

Tras la salida de Celso Ayala

El entrenador nacional se une al cuadro cajamarquino tras la salida de Celso Ayala, quien dejó el puesto por motivos de salud y de mutuo acuerdo con la directiva. "Damos la bienvenida al profesor Santiago Acasiete y a su comando técnico, quienes asumen el desafío de liderar a nuestro equipo", reza el comunicado en sus redes sociales.

De esta forma, el exdefensa de la selección nacional vuelve a dirigir tras su paso por Juan Pablo II y ser cesado en noviembre de 2025. Previamente tuvo una etapa con Deportivo Municipal, donde tuvo sus inicios como estratega tras colgar los botines a finales de la temporada 2014.

FC Cajamarca anunció a Santiago Acasiete como su nuevo entrenador para el tramo final de la Liga1.

La misión del jugador que llevó su fútbol a España, donde destacó en el Almería será sumar la mayor cantidad de puntos de los 15 restantes y salir del antepenúltimo lugar con 26 puntos, uno más que ADT de Tarma y dos menos que CD Moquegua. Por la fecha 13, visitará a Sport Boys el Miguel Grau del Callao este domingo 25 de octubre.

Calendario restante de FC Cajamarca

El nuevo equipo del 'Santi' tendrá su primer desafío ante el cuadro rosado, que se ha hecho fuerte de local en el Torneo Clausura, pese a la reciente caída que sufrió ante Alianza Atlético de Sullana. Luego, en la jornada 14 será local ante UTC de Cajamarca, cuadro que ya perdió la categoría.

Después, viajará a Lima para visitar el estadio Alberto Gallardo de Sporting Cristal, cuadro que de momento pelea por el título de esta fase de la Liga1 y que encadena una racha de victorias que le ha permitido escalar al primer lugar de la clasificación.

En la penúltima fecha será local ante el cuadro de Sullana y cerrará su primera temporada en la elite del fútbol peruano visitando a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Con esto FC Cajamarca afrontará el último tramo de la Liga1 con Santiago Acasiete como nuevo entrenador y con la difícil tarea de sacar al cuadro azul y amarillo de la zona de descenso.