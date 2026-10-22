Liga1: programación oficial confirmada de árbitros para la fecha 13 del Torneo Clausura

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la programación oficial de ternas arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura que inicia este viernes 23 de octubre con partidos en Cajamarca y Piura. A cinco fechas del final del certamen, hasta ocho equipos aún tienen chances de pelear por el título.

CONAR confirmó la programación de árbitros

Este viernes la jornada arranca con el duelo entre UTC, ya descendido, recibiendo a Melgar (01:00 pm), que de obtener una victoria igualaría temporalmente a Sporting Cristal en la cima de la clasificación. Para este compromiso fue designado como juez principal Junior Rivera (CONAR).

Dos horas y 15 minutos más tarde, la fecha seguirá en el estadio La Matanza de Piura con Atlético Grau recibiendo a ADT de Tarma. Para ambos equipos que necesitan sumar por estar comprometidos con la zona baja de la tabla, las acciones las dirigirá Daniel Ureta (FIFA).

Los jueces que dirigirán los partidos de los candidatos

Sporting Cristal, que lidera esta fase del torneo con 25 puntos visitará el sábado a Cusco FC (3:15 pm) y en este partido clave tendrá a Augusto Menéndez (FIFA) como juez principal. Por su parte, el cuadro dirigido por Richard Pellejero será local ante Alianza Atlético (12:45 pm) y Kevin Ortega (FIFA) fue designado como el encargado de impartir justicia.

Por el lado de los 'compadres', ese mismo día a las 8:30 de la noche Universitario de Deportes recibirá en el estadio Monumental a Juan Pablo II con Joel Alarcón (FIFA) a cargo de las acciones. Al día siguiente, Alianza Lima visitará a CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre y el encuentro será dirigido por Edwin Ordoñez.

Resto de partidos y sus árbitros para la fecha 13:

11:00 am Comerciantes Unidos vs Cienciano - (Micke Palomino, Conar)

3:30 pm Sport Boys vs. FC Cajamarca - (Bruno Pérez, FIFA)

6:00 pm Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas - (Jordi Espinoza, FIFA)

Sporting Cristal busca mantener la punta

El equipo de Roberto Mosquera se ha hecho fuerte en el Torneo Clausura y ha logrado la cima tras 12 jornadas, aunque con visitas a la altura todavía. Cabe resaltar que los celestes enfrentarán el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo a los blanquiazules en un partido que puede ser de descarte para ambos.

De esta manera, se ha dado a conocer la programación de árbitros para la fecha 13 del Torneo Clausura, que tendrá duelos importantes como el del líder Sporting Cristal visitando a Cusco FC con el arbitraje de Augusto Menéndez.