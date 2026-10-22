Lionel Scaloni habría renovado como director técnico de Argentina hasta el Mundial 2030

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría definir la continuidad de Lionel Scaloni al frente del comando técnico de la selección absoluta hasta la Copa del Mundo 2030. A pesar de no haber repetido el título orbital en el Mundial 2026, la directiva encabezada por Claudio 'Chiqui' Tapia consideraría renovarlo.

Acuerdo contractual y gestiones de la AFA para la renovación

Las conversaciones para asegurar la extensión del mandato de Scaloni experimentaron un avance sustancial durante las últimas giras del seleccionado nacional, donde los dirigentes y el cuerpo técnico ajustaron los objetivos deportivos de cara al siguiente sexenio. El periodista especializado en el mercado de pases sudamericano, César Luis Merlo, confirmó que el entendimiento entre las partes se concretó de manera satisfactoria.

"Hay buenas noticias porque Scaloni arregló su renovación de contrato", detalló.

El especialista en fichajes detalló que la permanencia del DT abarca un plan a largo plazo que incluye el proceso clasificatorio y la fase final del certamen ecuménico de 2030. Las reuniones sostenidas entre el presidente de la AFA y el representante del entrenador permitieron resolver las cláusulas financieras y de logística requeridas por el comando técnico.

"Será el DT hasta el Mundial 2030. Su vínculo vencía en diciembre de este año y la negociación se encaminó en los últimos tres amistosos en los cuales charlaron el propio entrenador y Claudio 'Chiqui' Tapia", indicó.

🚨Hay Lionel Scaloni para rato en Argentina 🇦🇷. 🤝📋 https://t.co/GjD6sa40b8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 21, 2026

Asimismo, informadores internacionales como Fabrizio Romano respaldaron la veracidad de las tratativas, confirmando que la plana mayor de la AFA cerró la totalidad de los aspectos económicos con el entorno del profesional. El acuerdo de palabra asegura la estabilidad institucional de la Albiceleste para afrontar los próximos compromisos internacionales.

"En las últimas horas, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) cerró todos los detalles económicos con el representante de Lionel Scaloni. Es un hecho y va a seguir. Lo que falta es que firme y sea oficializado", señaló.

🚨🇦🇷 Lionel Scaloni agrees new deal as the Argentina national team head coach until July 2030. The story continues. 🤝 https://t.co/Q2LSzNiG36 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026

Planificación deportiva y postura del estratega santafesino

La confirmación de la renovación llega semanas después de que el propio DT manifestara públicamente la disposición compartida para alcanzar un consenso sobre su permanencia en el banquillo. Durante una conferencia de prensa, el estratega admitió que el análisis para tomar la decisión final trascendió el ámbito estrictamente financiero para enfocarse en la competitividad del proyecto.

Scaloni subrayó la necesidad de evaluar los aspectos deportivos y la motivación del grupo de trabajo para afrontar el próximo ciclo competitivo con la exigencia que requiere el combinado tres veces campeón del mundo. La evaluación del calendario y los objetivos futuros resultaron determinantes para renovar el compromiso con la dirigencia.

En ese sentido, Lionel Scaloni asumirá el desafío de estructurar el plantel argentino para afrontar los nuevos retos internacionales y consolidar la vigencia del proyecto deportivo con miras al Mundial 2030.