Juan Pablo II se impone en casa: derrotó 2-0 a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Juan Pablo II venció 2-0 a Sport Boys en el estadio de Chongoyape por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026 y reafirmó su gran momento en la competencia nacional. El atacante Erinson Ramírez abrió la cuenta antes del entretiempo mediante un tiro libre y el volante Álvaro Rojas sentenció la historia sobre el cierre del compromiso.

El triunfo le permite a la escuadra dirigida por Jorge Araujo llegar a las 22 unidades y acortar distancias con la parte alta de la clasificación general. Por su parte, la escuadra rosada encadenó una nueva caída y cedió terreno importante en sus aspiraciones por pelear el certamen.

Ventaja 'papal' en la primera mitad y controversia arbitral

El desarrollo de los primeros cuarenta y cinco minutos mostró a la escuadra dueña de casa tomando la iniciativa futbolística ante un rival que buscó mantener la solidez defensiva. Las oportunidades más peligrosas de gol se gestaron mediante combinaciones rápidas por los extremos del terreno de juego.

La apertura del marcador se concretó a los 45 minutos tras una infracción cobrada por el árbitro Jordi Espinoza en las cercanías del área visitante. Erinson Ramírez ejecutó un remate de tiro libre que superó a la barrera defensiva y dejó sin opciones al guardameta Diego Melián.

La sanción previa al tanto generó intensas protestas por parte de los futbolistas de la escuadra chalaca antes de irse al descanso. A pesar de los reclamos, el conjunto local se retiró a los vestuarios con la ventaja a su favor y con la tranquilidad del resultado parcial.

¡FINAL DEL PARTIDO! #JuanPabloII 2-0 #SportBoys 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/M0tRS2IZUA October 17, 2026

Intentos de la visita, sentencia sobre el final y tabla de posiciones

Durante la segunda mitad, Sport Boys adelantó sus líneas para intentar conseguir el empate a través de disparos de larga distancia y jugadas individuales dentro del área rival. Sin embargo, la falta de precisión ofensiva le impidió concretar sus aproximaciones más claras sobre la portería de Chongoyape.

A los 89 minutos, cuando la visita dejaba espacios al defender, el elenco local armó una contra rápida para definir el encuentro. Álvaro Rojas aprovechó un rebote concedido por la defensa para marcar el 2-0 definitivo y sellar la victoria de la escuadra 'papal'.

Con este resultado, Juan Pablo II alcanzó las 22 unidades en la tabla de posiciones y se ubica a solo tres puntos del líder Sport Huancayo. En tanto, Sport Boys se quedó con 18 puntos en el décimo casillero de la clasificación tras acumular su cuarta derrota consecutiva.