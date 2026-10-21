Fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026: estos son los partidos. fechas y horarios programados

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026 con imperdible partidos, las fechas y horarios para que ningún amante e hincha de este deporte se lo pierda. A continuación todos los pormenores.

Fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos del sábado 24 de octubre

Tras un auspicioso arranque de temporada que ofreció grandes encuentros, este próximo fin de semana se espera con bastante entusiamo la segunda jornada del campeonato nacional de vóley que tendrá como escenario el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador.

Recordemos que son un total de 12 equipos los que participan en el certamen que buscarán en convertirse en protagonistas de la lucha por la copa nacional. Por ello los clubes vienen preparándose para esta segunda fecha con el objetivo de sumar triunfos y consolidar su rendimiento en esta primera fase del campeonato.

La jornada iniciará este sábado 24 de octubre con el encuentro entre las escuadras de la selección peruana Sub-19 ante Olva Latino desde las 2:45 p.m. Ambos equipos saldrán en busca de la victoria debido a que en sus estrenos cayeron.

Luego a las 5:00 p.m. Rebaza Acosta, que pese a caer ante Alianza Lima realizó una buena actuación, se medirá ante el Atlético Atenea que en la primera fecha se estrenó con triunfo y buscará conseguir otro más.

El cierre del sábado también tendrá un cotejo infartante debido a que Regatas Lima se verá la cara ante las actuales tricampeonas de Alianza Lima desde las 7:00 p.m. La institución de Chorrillos obtuvieron un triunfo importante en su debut en el torneo mientras que el conjunto blanquiazul sufrió más de la cuenta en su presentación.

Fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos del domingo 25 de octubre

La segunda jornada se completará el domingo 25 de octubre, el enfrentamiento con el que empezará será el de San Martín frente a Deportivo SOAN desde las 2:15 p.m. Las 'santas' apuntan a la cima de la tabla, pero las deportistas de Puente Piedra sueñan con conseguir su primer triunfo.

Sobre las 4:30 p.m. Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Géminis protagonizarán un duelo que promete ser de gran voltaje debido a que ambos están obligados a sumar un triunfo.

Por último, cerrarán la fecha Universitario de Deportes y Deportivo Wanka se medirán en un duelo que podrá definir al puntero del campeonato en esta segunda fecha.

En síntesis, la Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026 con imperdible partidos, las fechas y horarios para que todos los amantes de este deporte puedan alentar y apoyar a los clubes