Egipto acusa a la FIFA de haber "amañado" el partido ante Argentina: "Si quieren que gane, ¿por qué llaman a todo el mundo?"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Argentina no solo dejó tristeza deportiva, sino también una tormenta de acusaciones. El técnico Hossam Hassan y el delantero Mostafa Ziko denunciaron que el partido estuvo "amañado" por la FIFA, señalando directamente al árbitro francés François Letexier y al VAR.

La polémica se desató por decisiones que, según los egipcios, inclinaron el resultado hacia la Albiceleste, que terminó imponiéndose 3-2 tras remontar un 0-2 inicial.

Un gol anulado y el penal ignorado

Egipto reclamó que un gol legítimo fue anulado por una supuesta falta de Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. Para Hassan y Ziko, la acción no ameritaba sanción y el VAR intervino de manera sesgada.

Poco después, cuando el marcador ya no favorecía a los africanos, se produjo otra jugada polémica: una falta de Julián Álvarez contra Mohamed Salah dentro del área que no fue revisada ni sancionada, la cual habría derivado en un penal que ampliara el encuentro hacia el tiempo suplementario.

"El árbitro es injusto (...) Está echando a perder el esfuerzo de toda una nación. La Copa va dirigida para Argentina. (...) Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo", sostuvo Ziko, visiblemente indignado.

🗣 BRONCA EN EGIPTO POR EL ARBITRAJE



"EL ÁRBITRO FUE INJUSTO. ESTÁ DESPERDICIANDO EL ESFUERZO DE TODO UN PAÍS. LA COPA ESTÁ DIRIGIDA HACIA #ARGENTINA"

Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto.pic.twitter.com/Uz3urqKjns — La Web Deportiva Uruguaya (@BachsMartin) July 8, 2026

Técnico cuestionó arbitraje y falta de atención ante supuesto racismo

Argentina logró remontar con goles en la segunda parte, incluido el tanto de Enzo Fernández que selló la clasificación. Egipto denunció que en esa jugada también hubo una infracción previa no revisada.

En los minutos finales, Hassan cruzó los brazos en "X", gesto protocolario para denunciar un acto racista. El árbitro no atendió la señal y, ante la insistencia del técnico, terminó mostrándole tarjeta amarilla. "No hubo respeto ni juego limpio", declaró Hassan tras el encuentro.

"Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. Si tanto quieren que gane Argentina, ¿por qué llaman a todos a venir y participar? Egipto merecía su clasificación", sostuvo en conferencia más tarde.

🚨 ESCÁNDALO EN EL MUNDIAL: DT DE EGIPTO ESTALLA Y DENUNCIA PRESUNTO AMAÑO A FAVOR DE ARGENTINA 🚨



📅 07 de Julio de 2026 | 📍 Mundial 2026.-

Hossam Hassan, el Director Técnico de la selección de Egipto, ha generado una enorme controversia internacional tras emitir fuertes y... pic.twitter.com/BmwVQvDoHr — Ntv365 Oficial (@ntv365) July 8, 2026

La derrota de Egipto ante Argentina no solo significó su eliminación en octavos, sino que abrió una fuerte polémica sobre la transparencia del arbitraje en el Mundial.

Las acusaciones de amaño, el penal ignorado y el gesto de protesta racista desatendido colocan a la FIFA bajo presión para dar explicaciones. Argentina avanza a cuartos, pero la polémica amenaza con eclipsar su remontada y deja instalada la sensación de que la justicia deportiva quedó en entredicho.