PSG se impone ante el FC Barcelona y gana por 4-2 en tercera fecha de la Champions

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El PSG volvió a exhibir sus galones europeos y derrotó 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto francés resistió dos reacciones azulgranas y decidió el encuentro con una ráfaga ofensiva durante los minutos finales.

Los dirigidos por Luis Enrique comenzaron con mayor intensidad. Khvicha Kvaratskhelia estrelló un remate en el poste apenas iniciado el partido, mientras Joan García sostuvo al cuadro visitante con intervenciones decisivas. La presión parisina obtuvo recompensa a los 38 minutos, cuando Désiré Doué aprovechó una recuperación de João Neves y abrió el marcador desde fuera del área.

Barcelona reaccionó, pero no resistió

El equipo de Hansi Flick mostró otra versión después del descanso. A los 55 minutos, Xavi Espart atacó el espacio, recibió una asistencia de Fermín López y definió dentro del área para establecer el empate. Sin embargo, el PSG recuperó la ventaja a los 72, gracias a un cabezazo de Lucas Hernández tras un saque de esquina.

El Barcelona volvió a levantarse. Lamine Yamal, sin ofrecer su actuación más brillante, igualó el encuentro a los 79 minutos con una definición desde un ángulo reducido.

¡¡CIERREN PARIS!! ¡LAMINE YAMAL MARCÓ UN GOLAZO DIGNO DE BALÓN DE ORO PARA ESTAMPAR EL EMPATE PARCIAL DEL BARCELONA ANTE PSG!



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Sin embargo, la alegría y esperanza azulgrana por voltear el partido duró poco: apenas dos minutos después, Vitinha recogió un balón fuera del área y conectó un potente disparo para colocar el 3-2.

Con el conjunto catalán volcado en busca de otro empate, el campeón europeo encontró espacios para sentenciar. Achraf Hakimi avanzó por la derecha y asistió a Fabián Ruiz, quien apareció libre junto al arco para firmar el cuarto tanto a los 86 minutos.

⚽️ 38': PSG 1-0 Barcelona.

⚽️ 55': PSG 1-1 Barcelona.

⚽️ 72': PSG 2-1 Barcelona.

⚽️ 79': PSG 2-2 Barcelona.

⚽️ 81': PSG 3-2 Barcelona.

⚽️ 86': PSG 4-2 Barcelona.



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Una racha de casi cinco meses

La derrota puso fin al comienzo perfecto del Barcelona, que acumulaba once victorias oficiales consecutivas durante la temporada. El tropiezo también impidió que Hansi Flick alcanzara su triunfo número cien al frente del conjunto azulgrana.

El cuadro catalán no perdía un encuentro oficial desde el 23 de mayo, cuando cayó 3-1 frente al Valencia en Mestalla. En aquella ocasión, Robert Lewandowski adelantó al campeón de LaLiga, pero Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez completaron la remontada.

El PSG confirmó su jerarquía en las noches decisivas, mientras el Barcelona deberá convertir su primera caída del curso en aprendizaje antes de afrontar el clásico.