Perú ya no tendrá a Honduras como rival para amistoso en Cusco el 17 de noviembre

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol terminó de delinear su hoja de ruta con tres amistosos en territorio nacional de cara al cierre de temporada. El primer desafío de la ventana de noviembre se disputará el viernes 13 en el Estadio Monumental, donde la selección blanquirroja recibirá a Bolivia.

Este encuentro marcará el debut oficial del brasileño Mano Menezes como director técnico en suelo peruano, tras dirigir ocho compromisos afuera. La directiva dispuso precios populares en las entradas para asegurar asistencia y propiciar un reencuentro cercano entre el combinado nacional y sus hinchas.

Descartan partido con Honduras: se busca rival

Para el segundo compromiso programado el martes 17 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, la opción de enfrentar a Honduras quedó descartada. De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, el seleccionado centroamericano nunca estuvo cerca de cerrar un acuerdo con la FPF.

Pese a este tropiezo, la dirigencia deportiva aceleró las gestiones para rubricar la contratación de otra selección perteneciente a la CONCACAF que acepte disputar el duelo en la altitud cusqueña.

🇵🇪 INFORMACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA EN @Linkeados_ ⚽ ➡️ De cara a la fecha FIFA de noviembre, la FPF separó el Estadio Monumental para el partido ante Bolivia. Se apunta a tener precios accesibles. ➡️ Además, el rival de Perú para el encuentro del 17 de noviembre, en Cusco, no será Honduras. Eso sí, será otra selección de la CONCACAF y pronto se podría cerrar el acuerdo para su confirmación oficial. ➡️ Por último, el 9 de diciembre se disputará el último amistoso de Perú (partido de agremiados). El encuentro también se jugará en Cusco, será dirigido por Mano Menezes y tendrá a Panamá como rival. Esta convocatoria tendrá una mezcla de jugadores Sub-23 y habituados a la altura. Lee también Universitario de Deportes ante diez decisiones: los jugadores que terminan contrato y podrían dejar el club October 20, 2026

Venezuela y Uruguay rechazan jugar en altura

La elección del Cusco responde a una estrategia deliberada para aprovechar la geografía como un factor de presión física y psicológica. Sin embargo, esta decisión ha generado negativas categóricas en el continente. Según reveló el mismo periodista Gustavo Peralta, selecciones como Venezuela y Uruguay declinaron presentarse en la ciudad imperial.

En el caso de la 'Vinotinto', las negociaciones se cayeron a último momento porque el combinado llanero se "tiró para atrás y no quiso ir a la altura". Una postura similar adoptó la 'Celeste', sumándose a la renuencia histórica de potencias como Argentina y Brasil, reflejando temor a la altura.

Cierre de año en el Cusco frente a Panamá

La agenda se completará el 9 de diciembre con un tercer encuentro oficial en el Garcilaso de la Vega, gestionado en coordinación con los futbolistas agremiados.

El rival confirmado para esta fecha especial será la selección de Panamá. Para este cotejo, el comando técnico implementará una convocatoria mixta, integrando a jóvenes promesas de la categoría Sub-23 junto a elementos con amplia experiencia en ciudades de altura.

Con esta estrategia, la Blanquirroja busca ampliar el universo de opciones tácticas disponibles para Mano Menezes de cara al reinicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. La estrategia consolida un exigente cierre de año que combina el calor de la afición en Lima con la firme apuesta por la altura cusqueña, a pesar de las negativas de rivales continentales.