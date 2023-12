FPF quiere a Jorge Fossati: ¿Qué dificulta la llegada del entrenador de la 'U a la selección peruana'?

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) continúe en la búsqueda del reemplazo de Juan Reynoso para el puesto de entrenador de la 'Bicolor'. Y si bien Jorge Fossati, DT de Universitario de Deportes, es una de las principales opciones, hay un obstáculo que complica su llagada a la selección peruana pese a los primeros contactos.

Dependen de una desvinculación

La información fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien se pronunció en redes sociales sobre la situación actual de las conversaciones entre el aún estratega merengue y la FPF.

Si bien en lo deportivo hay entendimiento entre Jorge Fossati y la FPF, los tiempos podrían complicar en dar el siguiente paso. Todo sigue dependiendo de la desvinculación de Juan Reynoso o la acción de ir a una instancia internacional a solucionar el tema.

Al respecto, destacó que ambas partes habrían llegado a buen puerto desde el aspecto deportivo. Sin embargo, señaló que hay algo que impide que los contactos continúen avanzando: la permanencia de Juan Reynoso.

Y es que de acuerdo con su reporte, el tiempo apremia debido a que la Federación Peruana de Fútbol debe oficializar la salida del 'Cabezón' para dar "el siguiente paso" para la llegada del entrenador 'charrúa'.

"Si bien en lo deportivo hay entendimiento entre Jorge Fossati y la FPF, los tiempos podrían complicar en dar el siguiente paso. Todo sigue dependiendo de la desvinculación de Juan Reynoso o la acción de ir a una instancia internacional a solucionar el tema. Es decir, el tiempo es ahora el actor principal en esta operación. Universitario no puede esperar", indicó.

Los días finales

Precisamente sobre Universitario de Deportes, Diego Rebagliati dio a conocer que la administración 'merengue' ya ha dado un plazo final a Jorge Fossati para que brinde su decisión final.

En ese sentido, el DT 'crema' tendría entre este viernes y el siguiente lunes para, finalmente, decidir si dirigir a la 'U' en su centenario o luchar por la clasificación al mundial con Perú.

"El plazo que le ha puesto la 'U' a Fossati es el viernes. Hasta el viernes lo podría esperar la 'U'. En la Federación, están pensando que lo de Reynoso se podría definir el lunes. Ahí puede haber una situación complicada para Fossati. Tendrá que tomar una decisión", informó.

La situación de Reynoso

Como se recuerda, la Federación Peruana de Fútbol decidió ya no contar con los servicios de Juan Reynoso en el banquillo de la 'Bicolor' a razí de los malos resultados en el inicio de las Eliminatorias Conmebol.

Por esta razón, tanto la FPF como el entrenador peruano y su defensa legal vienen negociando su salida de la 'Blanquirroja'. No obstante, no se habría logrado llegar a buen puerto y no se descarta vías internacionales para dar punto final a su desvinculación de Perú.