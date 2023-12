¡Lo admitió! Jorge Fossati reveló que ya tuvo contactos con la FPF: ¿Será el reemplazo de Juan Reynoso?

El actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, en medio de la expectativa a su posible llegada a la 'Bicolor', el estratega uruguayo admitió que ya hubo los primeros contactos entre ambas partes.

Las palabras del director técnico 'charrua' tuvieron lugar en entrevista para Carve Deportiva, donde señaló que las conversaciones para reemplazar a Juan Reynoso no avanzarán hasta que se oficialice su salida. Mientras, aseguró que se debe a la 'U' y su centenario.

"Por el momento estoy enfocado en lo que es la temporada 2024 de Universitario y veremos qué pasa en las próximas horas, no quisiera extenderme más sobre el tema porque como ya lo he dicho, no niego las cosas que son realidad, que hubo contactos, pero está todo indefinido hasta que a mí me llegue la constancia oficial que está todo definido con el técnico de la Selección", declaró.