Franco Velazco responde tajantemente a Pablo Guede tras minimizarlo: "Vamos a ver a fin de año"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario goleó 4-1 a Alianza Atlético de Sullana por la jornada 12 del Torneo Clausura, en un encuentro disputado en Trujillo. El triunfo fue clave para las aspiraciones del cuadro crema de cara a la recta final del campeonato nacional. En ese contexto, el administrador de la 'U', Franco Velazco, respondió al técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, luego de que este último lo minimizara.

Franco Velazco y su contundente respuesta a Pablo Guede

El encargado de la administración del club de Ate brindó declaraciones a la prensa y se refirió acerca de las expresiones del entrenador 'blanquiazul', quien había cuestionado sus intervenciones y afirmó que no lo conocía.

"(¿Le cayó mal lo que dije Pablo Guede anoche?) No, no he escuhado, me han comentado algo. Yo he estado en realidad concentrado en le tema del femenino (el equipo) y he llegado anoche de Quito. (Dijo literalmente que te dediques a administrar y que no te conoce) No, bueno ahora no es momento para entrar en dimes y diretes en realidad. En verdad nunca ha sido mi estilo, vamos a ver a fin de año , vamos a ver quién hizo mejor las cosas ", dijo.

Acotó que en la escuadra merengue se encuentran enfocados en lo que resta del campeonato. En esa línea, sostuvo que "esto es fútbol, el que se pica pierde". "Así que tranquilo no más", concluyó Velazco con una sonrisa.

¿Qué fue lo que dijo Pablo Guede a Franco Velazco?

Tras la victoria de Alianza Lima por 3-1 ante Atlético Grau, el último sábado, 17 de octubre, Guede minimizó las declaraciones del administrador crema sobre el respaldo que este le brindó a Miguel Rondelli, entrenador de Melgar luego del empate 2-2 ante la 'U', en conferencia de prensa. El DT blanquiazul también cuestionó que un dirigente se pronuncie sobre el trabajo de los entrenadores rivales.

"No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es. No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores de los equipos rivales. Debe querer notoriedad o lo que sea", manifestó.

😳🌶️ "¿FRANCO VELAZCO? NO TENGO IDEA DE QUIÉN ES" " Si yo perdí dos clásicos, estoy en el cargo. Él ganó dos y echó a cuatro DT's. No sabía que los administradores se metían con los DT's rivales. Debe QUERER NOTORIEDAD" Pablo Guede a Franco Velazco 💥 https://t.co/6YpSYhCuWx — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) October 18, 2026

Además, le recordó al administrador 'crema' que pese a haber ganado dos clásicos, la institución habría cambiado a cuatro entrenadores, mientras él se mantiene en el cargo tras perder dos.

Es así que, Franco Velazco, administrador de Universitario, rompió su silencio sobre las recientes declaraciones del técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, quien dijo que debería encargarse de administrar y afirmó no conocerlo. "Vamos a ver a fin de año, vamos a ver quién hizo mejor las cosas", expresó.