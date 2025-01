Guillermo Viscarra y su autocrítica tras la victoria de Alianza Lima ante Aucas: "El equipo puede dar más"

El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, analizó la victoria ante Aucas y aseguró que el equipo 'blanquiazul' puede mostrar un mejor juego por la calidad de los jugadores del plantel.

En declaraciones a la prensa, 'Billy' destacó el trabajo realizado en el amistoso internacional y manifestó que, con el paso del tiempo, van acoplándose a la idea de Néstor Gorosito.

Asimismo, Guillermo Viscarra coincide con sus compañeros en la importancia del partido ante Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores, afirmando que el compromiso disputado en Matute les sirve como preparación.

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito se mostró conforme con el nivel de sus dirigidos en el partido ante el cuadro ecuatoriano y aseveró que los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo están capacitados para ser titulares.

"Contentos con el primer tiempo, después fueron muchos cambios. Los que entraron en el segundo tiempo están muy capacitados para jugar hasta de titular, así que por ahora contento. No me van a ver efusivo cuando ganemos y no me van a ver demasiado triste cuando perdamos", dijo a los medios de comunicación.