Néstor Gorosito tras triunfo de Alianza Lima: "No me van a ver demasiado triste cuando perdamos"

Alianza Lima cerró su etapa de preparación para la temporada 2025 con una victoria 2-0 sobre Aucas en el último amistoso jugado en Matute. A pesar del triunfo, el entrenador Néstor Gorosito se mostró tranquilo y concentrado en los desafíos que se avecinan en la Copa Libertadores, destacando la importancia de mantener la calma ante los próximos enfrentamientos.

El técnico argentino se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el primer tiempo del amistoso contra Aucas. Sin embargo, en conferencia de prensa, resaltó la importancia de no dejarse llevar por la euforia de un solo triunfo.

El técnico argentino enfatizó que no se dejaría llevar por los resultados y mantendría su enfoque en lo que realmente importa: los partidos por Copa Libertadores.

La victoria ante Aucas fue importante, pero Néstor Gorosito advirtió a los hinchas que deben mantener la calma y no perder la perspectiva.