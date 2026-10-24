Hernán Barcos tras derrota de Cristal: "Enfrentamos a un gran rival"

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos se pronunció tras la derrota de Sporting Cristal por 3-1 ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura. El delantero analizó el rendimiento del cuadro celeste en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega e indicó que la escuadra visitante no completó su mejor presentación deportiva.

Hernán Barcos evalúa el rendimiento del equipo en la Ciudad Imperial

El delantero de Sporting Cristal reconoció las virtudes futbolísticas desplegadas por el conjunto cusqueño durante los noventa minutos del encuentro. Asimismo, el futbolista señaló que el plantel no logró ejecutar su mejor versión colectiva sobre el terreno de juego, lo que derivó en la pérdida de tres puntos clave.

"Enfrentamos a un gran rival, saben a lo que juegan y no fue uno de nuestros mejores partidos. Todavía quedan 4 finales, falta mucho, hoy perdimos la punta pero no el campeonato", declaró el atacante tras la caída del conjunto rimense en Cusco.

Pese al resultado adverso en condición de visitante, la plantilla rimense mantiene el enfoque en las cuatro jornadas restantes de la fase regular. Barcos remarcó que, si bien el margen de error se redujo tras la caída, el grupo se mantiene con opciones matemáticas de pelear por el título.

"Haremos autocrítica, debemos ver los errores y no tenemos más margen. Hoy perdimos ante un gran rival, tenemos que seguir mejorando", sostuvo Hernán Barcos sobre la necesidad de corregir desaciertos en el plantel.

Proyección para el próximo compromiso ante Alianza Lima

Tras el tropiezo en la fecha 13, la escuadra celeste cambiará de página para preparar su siguiente presentación en el campeonato nacional. El cuadro bajopontino recibirá en condición de local a Alianza Lima en un enfrentamiento directo por los primeros lugares de la tabla.

El compromiso a disputarse en condición de local representará una oportunidad para que el equipo recupere el camino de la victoria con el respaldo de su afición. Barcos enfatizó que el plantel asume el duelo como un encuentro exigente dentro de la recta decisiva del torneo.

La obtención de un resultado favorable en la próxima jornada resulta determinante para que la institución rimense continúe en la disputa del Torneo Clausura. El comando técnico trabaja en la planificación del partido para contrarrestar la propuesta del rival de turno.

En ese sentido, Hernán Barcos enfatizó que el grupo asumirá con responsabilidad la rectificación de los errores cometidos en la Ciudad Imperial para encarar con solidez las últimas cuatro jornadas del certamen, donde buscarán asegurar los puntos en disputa en condición de local y mantenerse firmes en la pelea por la consecución del título nacional.