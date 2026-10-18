Sporting Cristal reafirma su liderato en el Clausura: venció por 4-2 a Comerciantes Unidos

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal derrotó por 4-2 a Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Clausura y se mantuvo en lo más alto de la tabla. Con este triunfo, los rimenses sumaron 25 puntos, igualaron a Sport Huancayo y lo superaron gracias a su mejor diferencia de goles.

Un arranque disputado en el Gallardo

Luis Iberico abrió el marcador a los 34 minutos y puso adelante a Sporting Cristal. Sin embargo, Comerciantes Unidos reaccionó en el segundo tiempo: a los 55 minutos, Josué Herrera igualó tras una asistencia de Rodrigo Vilca. El empate duró poco, porque a los 63´ Iberico marcó su doblete y devolvió la ventaja a los locales tras el pase de Santiago González.

Los cambios de Mosquera y doblete del ´Pirata´ para concretar el triunfo

En el tramo final, los ingresos de Martín Távara y Hernán Barcos cambiaron el ritmo del encuentro. A los 71 minutos, Barcos amplió la cuenta tras una habilitación de Távara. Comerciantes Unidos descontó a los 83 mediante Matías Sen, desde el punto penal, después de una mano de Távara dentro del área. Pero en el minuto 90´+3´, Barcos selló el 4-2 con un cabezazo asistido por Yoshimar Yotún.

Los rimeses, por ahora, están en puestos de Sudamericana

Con este resultado, Sporting Cristal se consolidó en la primera posición del Clausura con 25 unidades, mientras que Comerciantes Unidos se quedó con 10 puntos y ocupa el décimo quinto lugar. En la tabla acumulada, los celestes aparecen séptimos con 44 puntos , y los cajamarquinos décimo cuartos con 31.

El triunfo permite a Cristal mantener el impulso en la lucha por el título del Torneo Clausura. Además, el doblete de Iberico y los dos goles de Barcos evidencian la profundidad ofensiva del equipo de Roberto Mosquera, que logró reaccionar tras el empate transitorio y cerrar el partido con contundencia.